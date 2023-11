Ce lo date in prestito? Ciao ciao Arsenal, va al Milan: trattativa già partita

I rossoneri devono rinforzare la squadra in vista del mercato invernale e stanno puntando ad un calciatore che fa parte della rosa dei Gunners.

Un mercato che ha portato in estate ben dieci nuovi giocatori e che ha visto una sorta di rivoluzione negli spogliatoi di Milanello. Da tutti considerata come una campagna acquisti altamente positiva e che ha rinforzato di parecchio la squadra, ora il bilancio sembra meno lusinghiero rispetto a poco più di due mesi fa.

Sono arrivati calciatori forti, di talento, prospettiva e buona tecnica, è vero, ma ci sono dei reparti in cui Stefano Pioli ha ancora delle lacune e deve fare i conti con riserve non all’altezza dei titolari. Questo, però, non deriva soltanto da alcuni acquisti sbagliati o sopravvalutati, o dalla forza dei suoi calciatori, ma soprattutto dai problemi che il Milan sta affrontando con un’infermeria sempre più piena.

Sono stati tanti i calciatori infortunati dall’inizio della stagione e, purtroppo, alcuni di loro hanno subito stop non di poco conto che condizionano le scelte di Pioli da qui ai prossimi mesi. A parte Bennacer che manca dallo scorso maggio e con la cui assenza i dirigenti rossoneri hanno fatto i conti anche in sede di calciomercato estivo, ora la tegola vera e propria è rappresentata dall’infortunio occorso a Pierre Kalulu.

Il giovane francese si è operato per il grave infortunio subito a Napoli e resterà fermo per ben quattro mesi. Al suo stop si deve aggiungere quello di Pellegrino, che starà fuori circa 40 giorni e che comunque non sembra ancora dare le giuste garanzie al tecnico rossonero, e l’ormai non ottimali condizioni di Kjaer che non sembra più offrire le giuste risposte a livello fisico.

Milan, cercasi rinforzi per la difesa

Ecco che, soprattutto in difesa, il Milan si ritrova con gli uomini contati, non tralasciando nemmeno l’infortunio serio che ha fermato ancora una volta Mattia Caldara. Kalulu è sempre stato un jolly prezioso che poteva essere schierato sia da centrale che da terzino, destro o sinistro. Il suo stop toglie ai rossoneri due opzioni in un colpo solo.

A gennaio, quindi, l’ad Giorgio Furlani sembra sempre più convinto ad effettuare due colpi nel reparto difensivo: un terzino sinistro ed un centrale. Per quanto riguarda la fascia sinistra, il nome che continua a circolare e che viene dato molto vicino ai rossoneri, è quello di Juan Miranda del Betis. Il terzino classe 2000 sarà con ogni probabilità, già nei prossimi mesi, il nuovo vice Theo Hernandez.

Terzino e centrale, ecco la richiesta del Milan

Diverso il discorso relativo al difensore centrale, ruolo in cui il Milan avrebbe bisogno di un calciatore già pronto che possa rappresentare una valida alternativa alla coppia di titolari formata da Thiaw o Tomori. Il nome su cui si stanno concentrando attualmente le attenzioni dei dirigenti rossoneri è quello del polacco Jakub Kiwior.

Il centrale ex Spezia, dopo essere stato acquistato per 25 milioni di euro dall’Arsenal nello scorso mese di gennaio, non sta trovando molto spazio con i Gunners ed i rossoneri vorrebbero portarlo a Milanello con la formula del prestito. I contatti tra le parti sono già cominciati ed ora bisognerà soltanto capire se il club londinese aprirà alla soluzione richiesta dai rossoneri.