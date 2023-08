Ce lo date in prestito? Altro che Arabia: Ziyech in Serie A | Trattativa partita per caso

Sembrava fatta per Ziyech all’Al-Nassr: invece il nome del centrocampista marocchino torna di moda in ottica Serie A.

Hakim Ziyech non trova pace. Protagonista nello storico Mondiale del Qatar che ha visto il Marocco scrivere una pagina storica del calcio – la prima africana ad approdare in semi – l’esterno di Dronten, classe 1993, non riesce più ad avere una squadra nella quale mostrare le sue qualità. Indiscusse.

A gennaio, dopo un’ottima kermesse iridata, Ziyech era convinto di poter lasciare il Chelsea dove non aveva spazio per andare a giocare al Paris Saint Germain. Trattativa ben avviata, sembrava tutto fatto. Già, sembrava. Il prestito salta all’ultimo momento, non se ne fa nulla, i Blues comprano giocatore spendendo soldi inutilmente, Ziyech resta ai margini del progetto londinese.

Arriva l’estate, per il marocchino si spalancano le porte del paradiso terrestre del nuovo calcio saudita. L’offerta dell’Al-Nassr è anche ottima, l’ex stella dell’Ajax assapora di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, per rilanciarsi. Sul più bello, qualcosa va storto. Di nuovo.

Come a inizio 2023 con il Paris Saint Germain, il trasferimento di Hakim Ziyech salta sul più bello: accordo sulla base di dieci milioni di euro, con ingaggio da 10,5 milioni per tre stagioni. Arrivano le visite mediche, ma l’esterno offensivo non le supera, proposta economica abbassata, il nazionale non accetta. Ziyech resta sul mercato.

Un incubo

Londra sembra essere diventata una prigione, una storia a dir la verità mai nata: i Blues avevano pagato 40 milioni per prelevarlo dall’Ajax, ma in Premier il verro Ziyech non si è mai visto. 24 partite nell’ultima stagione, entrando quasi sempre dalla panchina, 0 gol, prestazioni anonime.

Il Chelsea proverà porre fine a questo incubo, 3,3 milioni di euro a stagione sono un peso anche per i Blues, anche perché Mauricio Pochettino non conta su di lui: Ziyech è diventato un esubero. Ma anche un’opportunità.4

Nuova occasione

La Roma lo voleva portare in Italia ai tempi dell’Ajax, ma costava troppo per le casse giallorosse. Tante le italiani che ne avevano chiesto lumi. Adesso, quasi per caso, il ritorno di fiamma: nel corso delle trattative per lo scambio Vlahovic-Lukaku, sarebbe uscito il suo nome nella trattativa tra Juventus e Chelsea.

Certo, quelle visite mediche non andate a buon fine pongono dubbi sulle condizioni fisiche di un giocatore di grande talento, ma che di fatto è fermo dal Mondiale in Qatar: ora è arrivato il momento di trovare la luce fuori dal tunnel.