Ce lo date? Giuntoli e Marotta si sentono: la Juve vuole subito l’esterno dell’Inter

Cristiano Giuntoli ha anticipato il suo ritorno dagli USA: la Juve pensa a un esterno dell’Inter, quando avrà finito con le cessioni.

È partito con la Juventus per la pre-season negli Stati Uniti, poi ha deciso di tornare qualche giorno prima a Torino, senza restare fino al 4 agosto, data del rientro.

Il motivo è molto semplice, troppe le situazioni in ballo nel mercato della Signora. Ci sono le cessioni in ballo, quella di Zakaria, Pellegrini, soprattutto Bonucci ma anche Cambiaso a patto che si parta da 20 milioni di euro per l’ex esterno del Bologna.

Bisogna capire la situazione di Vlahovic, ora che il PSG ha ricevuto le prime offerte ufficiali per Mbappé: l’Al-Hilal è pronto a sborsare 300 milioni, dicono dalla Francia, una cifra considerata importante dal club parigino, pronto immediatamente a sostituire il “traditore” Kylian, anche col serbo, tra i papabili successore del Principe di Bondy. Se fosse così, la Juventus andrebbe dritto su Lukaku, o comunque a caccia di un 9 da urlo.

Non solo centravanti, però, Max Allegri ha dato mandato a Giuntoli di fare di tutto per prendere Franck Kessié dal Barcelona, in cima alla lista dei desiderata c’è anche Jesper Lindstrom, un po’ trequartista un po’ esterno destro dell’Eintracht Francoforte che piace moltissimo ma viene valutato ben 35 milioni di euro. Non solo.

Freccia a sinistra

Tra i papabili acquisti che la Juventus sta monitorando, c’è anche Robin Gosens, esterno della nazionale tedesca in uscita dall’Inter. Non è escluso che Giuntoli possa incontrare Marotta per discutere se par partire una trattativa vera e propria.

Gosens piace per la sua duttilità tattica, è bravo in entrambe le fasi, sia nell’attaccare la profondità o crossare, sia per giocare a tutta fascia con i suoi ripiegamenti.

Una valida alternativa

L’ex Atalanta potrebbe fare al caso della Juve, per esempio, come alternativa a Kostic. È l’Inter non ancora convinta, ma più che altro perché vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Magari in patria.

Da tanto tempo si sente il richiamo della Bundesliga. Ma la trattativa con l’Union Berlin non è mai veramente scattata. Ora il Wolfsburg si è fatto sotto per l’esterno teutonico che ha brillato di luce propria nell’Atalanta di Gasperini, ma non è riuscito a ripetersi nell’Inter di Simone Inzaghi. Max Allegri saprebbe come ottimizzare le sue indubbie doti. Da qui un affare che potrebbe decollare dopo il prevedibile colloquio tra Giuntoli e Marotta.