Ce lo date a gennaio? Galliani chiama Gasperini: prestito con diritto di riscatto

Galliani dà una bella sterza al mercato invernale del Monza. Non solo il sostituto di Di Gregorio, trattativa con l’Atalanta.

L’infortunio di Michele Di Gregorio tiene in ansia il Monza. L’estremo difensore dei brianzoli è la nota stonata di una squadra, quella di Palladino, che passa a Frosinone e sale al decimo posto in classifica.

Di Gregorio, però, è volato a Barcellona per un consulto medico con il professor Cugat: si teme un problema serio con conseguente lungo stop. Per questo il Monza si sta cautelando e valutando, al tempo stesso, di richiamare Alessio Cragno, attualmente al Sassuolo.

Ma non c’è soltanto il portiere nei pensieri di un Monza che in primis ha chiuso la porta in faccia a chiunque balenasse l’idea di prendere Colpani in questa sessione, ma anche Carboni e Ciurria. Un po’ come Raffaele Palladino.

“È normale essere ambiziosi – sottolinea Adriano Galliani ad esplicita domanda sul futuro di Raffaele Palladino – andare avanti e crescere. Siamo d’accordo di non parlare di contratti fino a fine campionato, ora vogliamo solo la salvezza”.

Purtroppo è prestito secco

A Monza sta brillando la stessa di Valentini Carboni, centrocampista classe 2005, capace di realizzare già di gol e altrettanti assist, praticamente nessuno come lui nei migliori cinque campionati italiani.

Galliani qui non può fare nulla. “Giocatore straordinario, noi l’avevamo capito come lo ha capito l’Inter – dice l’ad del Monza, rammaricato – che purtroppo ce lo ha dato solo in prestito secco. Intanto gioca nel Monza, poi Palladino è bravissimo che fa convivere lui e Colpani. Rinnovo del prestito? Presto per parlarne”.

Galliani bussa alla porta della Dea

Se per Carboni Adriano Galliani può fare ben poco, non è la stessa cosa per un giocatore in entrata. Che ha messo nel mirino già da un po’: Mitchel Bakker, un esterno classe 2000 arrivato a Bergamo con aspettative alte, ma che non ha mai convinto il severo Gasp.

Le probabilità di una sua cessione, anche a titolo temporaneo, sono altrettanto alte. Arrivato dal Bayer Leverkusen, con dei trascorsi anche al Paris Saint-Germain, Bakker piace a Palladino, nonostante non sia riuscito a imporsi al suo primo anno in Serie A. Il Monza dovrà battere la concorrenza del Sassuolo, a caccia proprio di un terzino mancino da alterna a Vina. Sempre in entrata piace Radonijc, che a Torino non riesce proprio a trovare spazio.