Cavani, 3 giornate di squalifica per frase razzista: Accademia della Lingua spagnola denuncia la FA per ignoranza

In seguito alla squalifica di tre giornata comminata ad Edinson Cavani per avere riferito una frase razzista è scesa in campo l’Accademia della Lingua spagnola.

Quest’ultima ha denunciato la FA per ignoranza. Infatti l’attaccante uruguayano avrebbe risposto con un «Gracias negrito!» ad un messaggio di congratulazioni di un amico su una story di Instagram.

La frase dell’attuale attaccante del Manchester United è stata giudicata offensiva, se non ché impropria e di matrice razzista.

L’Accedemia della Lingua spagnola in Uruguay, ha tenuto a sottolineare come la parola «negrito», così come «gordo» o «flaco» sono termini che si usano abitualmente in tono scherzoso o come segno d’affetto tra amici.

Così capita di sentire termini come questi anche tra un padre ed un figlio, o tra amici. Non si riferiscono necessariamente ad una persona dalla pelle scura o a qualche altra caratteristica della persona cui si rifieriscono.

Quindi l’Accademia reputa come molto discutibile il provvedimento, frutto senza dubbio di «pochezza culturale e scarsa conoscenza della lingua spagnola».

Il comunicato, inoltre, riferisce le seguenti parole d’accusa verso la FA:

“ha commesso una grossa ingiustizia nei confronti di un atleta uruguayano del più alto livello, dimostrando profonda ignoranza nell’uso delle lingue, e in particolare dello spagnolo, senza tenere conto del contesto e delle diverse sfumature linguistiche”.

