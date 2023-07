Cataclisma Monza, Galliani costretto ad accettare: c’è la firma dei figli di Berlusconi

Come conseguenza della morte dell’ex Premier, l’amministratore delegato del Monza potrebbe tornare ad avere un ruolo in politica.

Puntare in alto, senza fare il passo più lungo della gamba. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Raffaele Palladino non ha nascosto l’ambizione di provare a fare ancora meglio in questo campionato, ma restando coi piedi per terra, perché altrimenti «si rischia di cadere».

Il 39enne allenatore affronterà la sua seconda seconda stagione da allenatore, sapendo di avere gli occhi di tutti puntati addosso. Quanto fatto lo scorso anno è stato senza dubbio straordinario, perché, nonostante il budget del Monza non fosse quello classico di una neopromossa, non bisogna dimenticare il contesto nel quale ha preso in mano le redini della squadra: senza vittorie dopo sei giornate, tre soli gol fatti e l’ultima posizione in classifica.

Il resto, come si suol dire, è storia. Forse non da annali del calcio, ma per una piccola realtà come quella biancorossa equivale ad uno scudetto, anche due. E dopo aver sfiorato l’Europa, adesso ci si chiede a cosa potrà puntare il Monza in questa stagione.

E chissà se tra qualche anno, voltandoci indietro, potremmo dire di aver colto tutti i segnali della nascita della carriera di un grande allenatore. Oggi, però, anno domini 2023, l’unico obiettivo di Palladino è fare ancora bene all’U-Power Stadium. Il resto verrà dopo.

Scossone al vertice?

La morte di Silvio Berlusconi è stata sicuramente un duro colpo per i tifosi. L’ex Presidente del Consiglio è stato l’artefice principale dell’ascesa ai vertici del calcio italiano e adesso c’è il timore che la sua dipartita possa portare a degli scossoni nella proprietà. Nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di voler portare avanti il sogno del padre, ma le voci di una possibile cessione diventano sempre più insistenti.

Il primo passo verso un possibile addio potrebbe essere arrivato nelle scorse ore, quando il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha annunciato che Adriano Galliani sarà candidato al Senato per il seggio uninominale di Monza, lasciato vacante dalla morte di Berlusconi. Un ritorno in politica allontanerebbe l’attuale amministratore delegato dalla società, che confermerebbero le indiscrezioni rilanciate da Libero circa il destino del club.

Mercato

Nel frattempo, Galliani continua ad operare per regalare a Palladino la migliore rosa possibile. Oltre ai riscatti dei vari Petagna, Pessina, Caprari e Pablo Marì, già messi in conto una volta centrata la matematica salvezza, è stato acquistato definitivamente Armando Izzo dal Torino per circa 3 milioni ed Georgios Kyriakopoulos è arrivato in prestito dal Sassuolo.

L’arrivo del terzino greco potrebbe preparare all’addio di Carlos Augusto, su cui non è un segreto vi sia da tempo l’Inter, in caso di cessione di Gosens. Di recente, come riportato da Sky Sport, anche la Juventus si è fatta nuovamente sotto per il brasiliano.