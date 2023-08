Cataclisma Milan: salta una cessione (quasi) ufficiale | È un disastro

I rossoneri pensavano di aver ormai ultimato la sua cessione, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.

Dopo tredici giorni di tournée americana, il Milan ha fatto ritorno in Italia. Ai giocatori sono stati concessi due giorni interi di riposo, prima della ripresa delle attività domenica a Milanello. Le partite contro Real Madrid, Juventus e Barcellona non hanno lasciato ricordi indelebili, ma poco importa: il divertimento inizia adesso.

Quando tornerà ad allenarsi, la squadra faranno la conoscenza di Samuel Chukwueze e Yunus Musah, gli ultimi acquisti in ordine di tempo che la dirigenza a inseguito a lungo. Sono otto in totale i rinforzi che il trio Furlani-D’Ottavio-Moncada ha regalato a Stefano Pioli. Tocca a lui, ora, metterli nelle condizioni migliori per rendere.

Dopo tanti arrivi, i rossoneri devono pensare alle cessioni. In questo momento sono 31 i calciatori in rosa, decisamente troppi. Dopo l’addio di Rebic, la volontà è innanzitutto quella di piazzare gli altri tre fuori rosa (Ballo-Touré, Lazetic e Origi.

Ma ne serviranno altre. Devis Vasquez è in uscita, ha trovato un accordo con lo Sheffield Wednesday. Nella serata di mercoledì, Sky Sport ha rivelato che il Milan avrebbe trovato un accordo con l’Atalanta per il prestito con diritto di riscatto di De Ketelaere: sta al belga decidere se accettare o meno.

Affare saltato

Nei giorni scorsi a via Aldo Rossi hanno lavorato con il Besiktas per la cessione non solo di Rebic, ma anche di Junior Messias. I bianconeri di Turchia avevano messo sul piatto 3 milioni di euro per il suo cartellino, ma la trattativa non è andata in porto.

L’ex Crotone sta prendendo tempo, vorrebbe prima valutare offerte da altri contesti, magari più competitivi. Per adesso, dunque, è un no.

Due anni

Giunto a Milano nell’estate 2021 con la formula del prestito, Messias è stato uno dei giocatori che hanno in un certo senso rappresentato al meglio il riscatto dei rossoneri, dopo diversi anni di vagabondaggio nelle zone meno nobili del campionato. Partito dal calcio amatoriale mentre lavorava come fattorino, il brasiliano ha scalato la gerarchia del calcio italiano fino ad arrivare allo scudetto.

Riscattato per circa 4,5 milioni dal Crotone lo scorso anno, non vi è più spazio per lui adesso, dopo l’arrivo di Chukwueze, Pulisic e Romero – senza dimenticare la presenza di Saelemaekers. È destinato a salutare il Milan, resta solo da comprendere la destinazione