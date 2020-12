Calciomercato Milan, casting vive Ibrahimovic: ci sono anche Edouard, Nzola e i soliti Jovic, Boadu e Mariano Diaz

Il Milan effettuerà un casting per il vice Ibrahimovic. Il mese di gennaio potrebbe essere quello propizio come confermato dallo stesso Pioli.

Il tecnico rossonero non ha smentito questa possibilità. Anzi l’ha ribadita con forza, spiegando che se ci fossero delle opportunità la società non si farà trovare impreparata.

Trovare un calciatore simile per car caratteristiche e forza allo svedese pare molto improbabile. Però, uno che si avvicini a lui sì.

Contro Sassuolo e Lazio è costretto a stare ai box, spero di poter ritornare in campo in vista della befana, giorno del match atteso contro la Juventus.

In questi giorni la società sta vagliando tutte le opportunità in essere. Si cerca una prima punta in grado di far salire la squadra, giovane e da far crescere alle spalle dello svedese.

Tra questi si sarebbe messo in mostra Mbala Nzola, attaccante francese dello Spezia, che nelle ultime giornate ha giocato più spesso causa infortunio di Galabinov. Ha messo a segno diverse reti e fatto vedere le sue qualità nel gioco aereo, con palloni vaganti.

Il casting per il vice Ibrahimovic, per quanto riguarda l’estero ha i soliti nomi. Jovic, Edouard, Boadu, oltre a Mariano Diaz e Depay.

