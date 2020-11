Calciomercato Milan, non solo Suso: Monchi vuole anche Castillejo al Siviglia

Dopo Suso, un altro giocatore del Milan sta per fare le valigie direzione Siviglia. Monchi, l’attuale direttore sportivo, è interessato all’esterno d’attacco rossonero Castillejo.

Il calciatore, da prima scelta è stato lentamente declassato a riserva. Da risorsa a ripiego, con utilizzo sempre meno costante.

Di questa situazione negativa per Castillejo parlano i numeri. 215 sono i minuti in cui è stato utilizzato in Europa League, mentre in campionato il dato è ancora più ridotto, passando a 117 minuti.

L’unico match giocato dal primo minuto in campionato è quello con il Bologna lo scorso 21 settembre. L’opzione di gioco in avanti sulla sinistra gli sta facendo incontrare notevoli difficoltà. Non riesce a trovare spazio con continuità e non ha dato l’impressione di cambiare le gerarchie.

Lui si trova bene al Milan, ma vorrebbe essere al centro del progetto. Trovare più spazio, giocare con continuità per poter anche essere preso in considerazione dalla nazionale spagnola.

Non è da escludere un tentativo nel 2021 da parte di Monchi per portarlo a Siviglia. Lui è un maestro nel rilancio dei giocatori, come già fece con Suso, prelevato anch’esso dai rossoneri. Oltre a quel club ce n’è un altro sempre della Liga interessato alle sue prestazioni, ovvero l’Atletico Madrid.

