Caso Suarez: la Juventus rischia responsabilità oggettiva

Il caso Suarez rischia di causare seri danni alla Juventus. Il calciatore uruguayano è stato coinvolto in un esame falso per ottenere la cittadinanza italiana all’Università per stranieri di Perugia.

Secondo la procura della FIGC ci sarebbe il serio rischio di incappare in una responsabilità oggettiva per i vertici bianconeri.

Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha dato favore al Napoli riguardo il match non disputato lo scorso 4 ottobre, ora c’è un’altra grana per la dirigenza torinese.

Gli ispettori della FIGC attendono l’iter che deve giudicare il comportamento della Juventus nel caso riguardante Suarez. Le carte della Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, vengono costantemente monitorate dalla FIGC.

C’è l’ipotesi di una responsabilità oggettiva per lo stesso club torinese. Per ora è solo un’ipotesi, ma in caso concreto potrebbe portare ad una penalizzazione in classifica.

Quando i fascicoli saranno in mano al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné, verrà messa nero su bianco questa ipotesi.

Al momento il processo sportivo resta sospeso, in attesa degli eventi futuri.

