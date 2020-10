Casi Covid-19 in Serie A: nuovi positivi a Crotone, Parma e Torino, ma 10 guariti al Genoa

Non si allenta la morsa del virus in Serie A, nelle ultime ore si sono registrati dei nuovi contagi tra Parma, Crotone e Torino. Intanto, la squadra più colpita, il Genoa, comunica 2 nuovi giocatori guariti (10 in totale) che si vanno ad aggiungere al gruppo rossoblù.

Per quanto riguarda il Torino, il club ha comunicato, tramite il suo sito internet, la positività di un giocatore, non reso noto dai granata e due membri dello staff. Si tratta, comunque, di positivi asintomatici già in isolamento. La squadra granata dovrebbe disputare regolarmente la partita di domani (ore 15:00) con il Cagliari, seguendo la normale procedura sanitaria del caso.

A Parma i calciatori positivi diventano cinque. Oltre i quattro registrati nei giorni scorsi, i ducali devono purtroppo aggiornare il loro elenco con un altro giocatore positivo, anch’egli non reso noto.

La società farà comunque ulteriori test e cicli di tamponi per tutto il team, staff compreso, in modo tale da poter giocare domani con l’Udinese alle 18:00 nella massima sicurezza.

Andando in terra calabra, il Crotone rende nota la positività di un suo calciatore. Si tratta dell’under 21 rumeno Denis Dragus, di ritorno dagli impegni con la sua nazionale. Il giocatore presenta dei lievi sintomi ma fortunatamente si trova già in isolamento per il normale decorso del virus.

Sono stati già effettuati dei nuovi test e screening vari che hanno evidenziato la negatività di tutto il resto della squadra, impegnata nella difficile partita con la Juventus nella serata di oggi.

Buone notizie dal “grande malato” Genoa, che comunica la guarigione di due suoi calciatori (già disponibili per la prossima partita di campionato contro il Verona). I giocatori in questione sono Pjaca e Pellegrini, i quali hanno sostenuto già le visite mediche di rito e possono unirsi nuovamente ai loro compagni.

Con la negatività (comunicata nei giorni scorsi) di Zajc, i guariti ora raggiungono quota 10. La lista comprende anche Behrami, Melegoni, Biraschi, Schone, Perin, Marchetti e Radovanovic.

