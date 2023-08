Capolavoro Spezia: vende la sua stella… in Premier League | Dalla B alle stelle

I bianconeri sono vicini alla cessione del giocatore migliore della rosa, nonché il principale protagonista di questi anni di A.

Retrocedere in Serie B è sempre devastante, ma farlo perdendo il playout è tutt’altro livello di dolore. Adesso, però, a La Spezia non più alcuna intenzione di rimuginare sulla partita di Reggio Emilia – o su quella di Roma, una settimana prima – perché l’obiettivo comune è cercare di tornare immediatamente la categoria abbandonata a giugno.

Per raggiungere un obiettivo che sarà tutt’altro che semplice, è stato chiamato in panchina Massimiliano Alvini, uno che di promozioni se ne intende. «Posso dire che l’obiettivo deve essere esattamente il ritorno in Serie A», ha dichiarato l’ex tecnico della Cremonese durante la sua conferenza stampa di presentazione, lo scorso 7 luglio.

Il mercato sembra sposarsi con lo scopo prefissato dall’allenatore. Uno dei primi affari chiusi dal direttore sportivo Eduardo Macía è lo scambio che ha portato in Liguria Filippo Bandinelli dall’Empoli, con Emmanuel Gyasi a fare il percorso inverso. I due esborsi più importanti riguardano Salvatore Esposito e Szymon Zurkowski: per entrambi è scattato l’obbligo di riscatto a 3,2 milioni.

Prima di scendere in campo contro il Sudtirol, però, i bianconeri saranno chiamati all’impegno di Coppa Italia contro il Venezia, lunedì 14 agosto (ore 18.30).

Cessione in arrivo

Come per tutte le società che retrocedono di categoria, il mercato in uscita diventa decisamente attivo. Agudelo ha lasciato gli spezzini per trasferirsi all’Al-Nasr negli Emirati Arabi – da non confondere con l’Al-Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Holm è ricercato da diversi club di prima fascia in Serie A e potrebbe partire.

Chi, invece, sembra ad un passo dall’addio è M’Bala Nzola. Il centravanti angolano è stato scelto dal West Ham come erede di Gianluca Scamacca, in procinto di tornare in Italia. L’operazione dovrebbe portare nelle casse del club circa 15 milioni di euro.

Tanti gol

Acquistato nel gennaio 2020 dal Trapani, Nzola è diventato uno dei calciatori più iconici della storia dello Spezia. È il secondo miglior marcatore della storia del club (35 reti) e il migliore in Serie A (26 reti).

Nella passata stagione è stato l’uomo che ha cercato di tenere in piedi la squadra, segnando il 42% dei gol in campionato e classificandosi al quinto posto nella classifica marcatori (13 gol).