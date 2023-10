Capolavoro Inter | “Offerta gigantesca dal Qatar”: incassata una cifra da record

Tante buone notizie per un’Inter protagonista in campo e fuori in questo inizio di stagione. Il rosso diminuisce e s’incassa una cifra record.

La sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo della bestia nera Berardi, a conti fatti, si è rivelata un semplice incidente di percorso, avrà fatto perdere la vetta in solitaria all’Inter, che si è rimessa subito in carreggiata.

Seppur soffrendo più di quanto dica il 4-0 di Salerno, la squadra di Simone Inzaghi a uno storico Lautaro Martinez, che sbanca l’Arechi segnando quattro gol nella ripresa, da subentrante. Mai nessuno come il Toro in Serie A.

Ma le buone notizie non vengono mai da sole. La Beneamata è tornata al successo, proprio nei giorni in cui il rosso a bilancio è diminuito, grazie al lavoro di Zhang e a quello di un uomo mercato eccellente come Marotta, coadiuvato dal braccio destro Ausilio.

A differenza di tutte le altre, l’Inter è stata capace due volte di sfruttare l’insidioso mercato sostenibile: sia dal punto di vista del miglioramento della qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ora sempre più parte integrante del progetto Inter, sia dal punto di vista economico.

Sette milioni di plusvalenze

Le cessioni effettuate la scorsa estate dal dinamico duo Marotta-Auslio, sono state oggetto di analisi da parte della Gazzetta dello Sport e avrebbero generato circa 70 milioni di euro di plusvalenze e finiranno nel risultato 2024.

Altra buona notizia per Zhang in primis e, più in generale, per Suning dal momento che il CdA nerazzurro ha approvato i numeri del 2022-23, sì con un passivo di 85 milioni, ma in netto miglioramento pensando al -140 della stagione precedente. Il fatturato? Ora è a 425 milioni.

E ora tocca a Zhang: affarone in vista

La squadra in campo sta facendo il suo. La dirigenza con un calciomercato sostenibile, oculato ma azzeccato, sta facendo il suo. Ora tocca a Zhang mettere la ciliegina sulla torta al capolavoro dell’Inter. Come? Grazie anche ai risultati in Europa, con quella finale di Champions League, l’Inter sarebbe vicina a siglare un’importantissima partnership.

Dopo aver blindato il rinnovo con Nike (sponsor tecnico), a cui vanno sommati quelli con Paramount+ (Main Sponsor) senza dimenticare gli accordi con eBay e U-Power, arrivano grandi notizia per la trattativa con Qatar Airways. Non una comune compagnia aerea, ma una delle top, partner mondiale della Formula 1 e anche sponsor di maglia del Paris Saint Germain. Sempre secondo Gazzetta, l’affarone è a portata di mano.