Capolavoro Giuntoli, pronta l’alternativa a Berardi | La Juve fa il colpo grosso

Dopo non essere riuscita a chiudere per l’esterno del Sassuolo, il club bianconero è decisa a rinforzare quel ruolo a gennaio.

Niente da fare. Anche questa appena trascorsa non è stata la sessione di calciomercato estiva decisiva per permettere a Domenico Berardi di cambiare maglia. L’esterno destro del Sassuolo, dopo undici stagioni in neroverde e più di 100 gol, era pronto per cambiare aria e per fare il salto di qualità che gli avrebbe permesso di giocare in Europa.

Dopo un’inizio estate in cui sembrava vicino prima al Milan e poi alla Lazio, ad agosto è spuntato l’interesse concreto della Juventus. Un ritorno di fiamma da parte del club bianconero che già in passato aveva mostrato tutto il suo interesse per il capitano del Sassuolo.

Il dirigente degli emiliani, Carnevali, però, ha chiuso le porte in faccia al club bianconero, spiegando che l’offerta per Berardi era arrivata troppo tardi e che il Sassuolo non aveva più la possibilità di sostituire a dovere il suo fantasista e giocatore di maggiore rilevanza.

Berardi non ha preso bene questa decisione e ha deciso di puntare i piedi. Non si è allenato con il resto del gruppo ed ha anche saltato i primi due match di campionato. A mercato terminato, però, è stato reintegrato ed ha subito timbrato il cartellino, realizzando una doppietta contro il Verona. E, come per magia, dopo due sconfitte e zero reti realizzate, il Sassuolo con il suo Capitano ha ritrovato i gol e la vittoria.

Juve, attacco rimasto uguale. Ma…

La Juventus, dal canto suo, senza la possibilità di tesserare Domenico Berardi, ha preferito non intervenire sul mercato ed è rimasta con gli attaccanti che già aveva a disposizione. Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. Questi i quattro attaccanti che compongono la prima linea bianconera e che la comporranno almeno fino a gennaio.

Berardi sarebbe servito per dare una variante tattica ad Allegri e permettergli di trasformare, di tanto in tanto, il suo 352 in un 343 più offensivo. Il mercato per ora è chiuso, almeno fino a gennaio, ma i dirigenti della Juventus hanno già individuato il possibile acquisto per rinforzare gli esterni d’attacco.

Juve, ecco l’obiettivo per l’attacco

Stesso ruolo di Berardi, stesso piede preferito, stessa capacità di rompere le partite. Parliamo di Marcus Edwards. L’ala destra dello Sporting Lisbona era arrivato in Portogallo dal Tottenham nel 2019, dopo solo una presenza. Nella scorsa stagione l’inglese ha vissuto la sua annata migliore e si è fatto conoscere al grande pubblico.

12 gol e 12 assist in 49 partite. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. In estate c’è stato un sondaggio del Tottenham, del Wolverhampton e dell’Everton, ma alla fine il classe ’98 è rimasto in Portogallo. All’interno del suo contratto è presente una clausola rescissoria di 53 milioni di sterline, ma Cristiano Giuntoli pensa di poterlo acquistare, a gennaio o a giugno prossimo, per una cifra vicina ai 30 milioni.