Capolavoro De Zerbi: operazione chiusa con il Barcellona | “Solo per lui”

In Inghilterra non si parla d’altro che di Roberto De Zerbi., sia in campo che fuori. Stavolta il capolavoro è di calciomercato.

Un fenomeno mediatico, questo è diventato Roberto De Zerbi. Tutto merito della favola di suo pugno che sta scrivendo con il Brighton. Sia quando vince che quando perde, l’allenatore bresciano è sempre da prima pagina.

Il successo di Old Trafford lo aveva portato così in alto in Premier da domandarsi se i suoi Gabbiani potessero arrivare fin sulla vetta, ripercorrendo un po’ le gesta del Leicester di Ranieri di qualche anno fa.

Ma la sconfitta in Coppa di Lega contro il Chelsea nonostante un clamoroso 71% di possesso palla, a quanto pare inutile, ma soprattutto il tracollo di sabato scorso a Birmingham contro l’Aston Villa di Zaniolo, un clamoroso 6-1 al passivo che gli ha impedito di agganciare un Manchester City kappaò con il Wolverhampton, lo ha riportato in copertina, ma in accezione negativa.

In Inghilterra, ora, ci si domanda chi è il vero De Zerbi. Se un allenatore davvero da big del campionato inglese, o perché no spagnolo visto che il Real Madrid lo ha inserito tra i papabili allenatori del dopo Ancelotti nonostante Xabi Alonso sia sempre il piano A, oppure solo un fenomeno mediatico ossessionato dal possesso palla.

Chi è Roberto De Zerbi?

Lui ha spiegato più volte la sua visione di gioco, non può prescindere dalla necessità di avere la palla, per avere più chance di creare occasioni e, di conseguenza, di vincere le partite. Eppure i suoi exploit sono arrivati quando non ha avuto il possesso palla dominante.

A gennaio, il Brighton ha battuto il Liverpool arrivando al 49% del possesso palla. Ha sconfitto il Chelsea nella passata stagione con il 48% di possesso, anche il Manchester United è caduto due volte sotto i colpi di De Zerbi, ma in entrambi i casi i Seagulls non hanno mai avuto il controllo del pallone più dell’avversario.

De Zerbi e un fattore determinante

Ci sono delle certezze, però, che impalmano l’allenatore bresciano. Due su tutti. La prima è la favola del Brighton, quest’anno in Europa e nei piani alti della classifica. La seconda arriva dal calciomercato.

Il colpo Ansu Fati potrebbe essere di lunga durata. Sì perché il gioiello spagnolo è in prestito dal Barcelona, ma a quanto pare non ha dubbi su chi deve essere il suo allenatore. “Mi ha trasmesso molta fiducia – ha detto in una recente intervista Ansu Fati – è stato un fattore determinante per la mia scelta”. Proprio per questo il Brighton sta pensando a riscattarlo, Barcelona ma soprattutto De Zerbi permettendo.