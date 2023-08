Cancella le vacanze e torna in Italia: Gattuso di corsa in Serie A | Sente la musichetta Champions

L’ex allenatore di Milan e Napoli, dopo l’esperienza al Valencia, potrebbe rimettersi in sella e scegliere un nuovo progetto avvincente.

Uomo, calciatore, poi anche allenatore, ma sempre coerente, di una sola parola e con una cultura del lavoro che difficilmente tradisce chi lo stima o chi ci entra in contatto in qualche modo. Gennaro Ivan Gattuso è ed è stato prima di tutto questo e si è sempre fatto voler bene perché è sempre stato garanzia di affidabilità.

Da calciatore ha avuto una carriera incredibile che è andata oltre le sue qualità tecniche ed ogni più rosea aspettativa, proprio grazie al suo impegno, alla sua abnegazione, alla sua voglia di imparare, arrivare e mettersi in gioco. Ed è così che è riuscito a diventare Campione del Mondo con la Nazionale azzurra nel 2006 e Campione d’Europa, per ben due volte, con il Milan.

Lo ha fatto da protagonista, sempre da titolare e giocando al fianco di campioni incredibili. Da allenatore, purtroppo, almeno fino ad oggi, non ha avuto le stesse fortune. Un po’ se l’è cercata, un po’ è stato sfortunato, un po’ ha pagato a caro prezzo alcuni suoi errori.

Ed ecco che, tra squadre sull’orlo del fallimento o in crisi economica e finanziaria (Milan, Pisa, Valencia) e presidenti padroni con cui non è riuscito ad andare d’accordo e legare (Palermo e Napoli), ha dovuto sempre scalare le montagne russe, ritrovandosi anche in mezzo a situazioni scomode e complicate con avventure terminate ancor prima che cominciassero (Fiorentina e Tottenham).

Dopo Valencia, Gattuso è pronto per tornare

A gennaio c’è stata la risoluzione del contratto con un Valencia che era in zona retrocessione in Liga e, quindi, l’ennesima esperienza difficile e formativa. Ora, dopo diversi mesi di stop e di riflessione, in realtà, Gattuso sarebbe pronto per tornare e per rimettersi in sella.

In Italia potrebbero presto aprirsi le porte per una nuova esperienza che lo stimolerebbe non poco. Claudio Lotito e la Lazio, infatti, potrebbero avere presto bisogno di un nuovo allenatore e il pensiero potrebbe ricadere proprio su Gennaro Ivan Gattuso, molto diverso da Sarri, ma abituato a giocare con lo stesso modulo.

Gattuso arriva se… La situazione

Nelle ultime ore c’è stato un incontro chiarificatore tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il tecnico toscano non è contento del mercato fatto fin qui dal suo Presidente e lo ha fatto notare più volte. Giunti al mese di agosto e con una stagione alle porte che chiamerà la Lazio a dover affrontare seriamente il doppio impegno (Campionato e Champions League) si aspettava senza dubbio di avere in mano una rosa più completa in questo periodo della preparazione.

Ed invece, a parte il solo Castellanos, a Formello non si sono nuovi acquisti, c’è un Milinkovic Savic in meno ed è scoppiata la grana Luis Alberto. Decisamente troppo per la pazienza di Sarri. L’incontro delle scorse ore sembra aver fatto tornare il sereno tra il presidente ed il tecnico, ma per quanto tempo? Sarri, se non ci saranno novità e cambiamenti a breve, potrebbe anche rassegnare le sue dimissioni ed in quel caso sarebbe proprio Gattuso il prescelto per sostituirlo.