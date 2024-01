Cambio modulo ed esclusioni in formazione: follia Mazzarri | Il Napoli riparte così

Mentre Dela fa la rivoluzione al mercato di gennaio, Mazzarri prepara un netto cambio di modulo ed esclusioni illustri di formazione.

Qualcosa di diverso va fatto, perché lo impone la classifica ma non solo. E se la questione scudetto è ormai andata, da tempo immemore, c’è da fare a sportellate per entrare in uno dei posti che dà accesso alla nuova Champions.

Attualmente i campioni d’Italia sarebbero fuori dall’Europa che conta visto che inizieranno il 2024 (a Torino con i granata) da ottavi in classifica, a pari punti con la Roma che li ha battuti nello scontro diretti. La zona Champions è distante cinque lunghezze, tre nel caso in cui avremo cinque partecipanti alla nuova corsa della Coppa con le Orecchie.

Più che la classifica, comunque deficitaria, preoccupa lo stato di forma di un Napoli che prende gol a tutta passata e fatica tremendamente a farli. Per questo Aurelio De Laurentiis ci ha messo la faccia, promettendo rinforzi.

Difficile arrivare a Dragusin, ma nel frattempo è arrivato Mazzocchi dalla Salernitana. E Mazzarri spera che si chiuda in fretta per Lazar Samardzic, che potrebbe avere a disposizione già per la sfida con i granata.

Napoli-Samardzic, stretta finale

La trattativa, infatti, ha avuto un’impennata a cavallo tra il 2023 e questo nuovo anno, con una bozza di intesa tra De Laurentiis e l’Udinese, un affare da 20 milioni. Lazar compirà 22 anni a febbraio, ha 9 reti e 8 assist in 76 presenze in Serie A e può giocare in più posizioni, ovviamente con caratteristiche offensive.

Per Mazzarri una soluzione in più, o meglio un’entrata al posto dell’uscita di Elmas, volato al Lipsia. Mancherebbero soltanto i dettagli alla chiusura della trattativa, ma con Mladen Samardzic (il papà-agente di Lazar che fece imbestialire l’Inter quest’estate, facendo saltare tutto) non si sa mai.

Arrivano i rinforzi. E Mazzarri?

A prescindere dai rinforzi, però, c’è un altro problema per il Napoli, come se non bastassero quelli già esistenti. Il 2024 comincia senza Anguissa e Osimhen (in Coppa d’Africa) con Politano alle prese con un infortunio che non fa allenare regolarmente in questo inizio anno. E con un Simeone con la valigia quasi pronta: destinazione qualsiasi, basta che gioca.

Per questo Mazzarri potrebbe optare per la prima rivoluzione della sua seconda vita a Napoli, passando dal 4-3-3 al 3-5-2, quest’ultimo peraltro il suo sistema di gioco preferito, che conosce meglio. Secondo il Mattino, una mossa utile per provare a cambiare a riscuotere gli azzurri, a cui la vittoria fuori casa in Serie A manca ormai dallo scorso 25 novembre. Domenica 7 gennaio (ore 15) la prima conferma sul cambio di modulo.