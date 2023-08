Call urgente: Giuntoli e Manna | Bonifico enorme dal Bayern Monaco: Juve costretta ad accettare

Un’offerta irrinunciabile da parte dei bavaresi sblocca il mercato in uscita del club bianconero e forse anche quello in entrata.

Continua ad intrecciarsi con quello italiano il mercato del Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo aver ufficialmente ceduto Yann Sommer all’Inter, ha avuto un contatto diretto con un altro club italiano importante. I dirigenti tedeschi, infatti, hanno chiamato quelli della Juventus per chiedere informazioni su un calciatore della rosa bianconera.

Non solo la trattativa serrata per una punta, quindi, in casa Bayern. Non una punta a caso, però, ma Harry Kane. Il Capitano della Nazionale inglese e del Tottenham, infatti, è l’obiettivo numero uno dei bavaresi per l’attacco e, nonostante i suoi 30 anni, le cifre sono da capogiro.

Il presidente del club londinese, Levy, ha già rifiutato diverse offerte per la sua bandiera. Prima quella da 80 milioni di euro bonus compresi, poi quella da 100. Ora, il club tedesco si è spinto fino a 110 milioni con la speranza di far cadere le resistenze del proprietario degli Spurs.

Il club pluricampione di Germania, però, non guarda solo in Inghilterra per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è anche un calciatore della Juventus che, si sa, sta cercando di sbloccare il proprio calciomercato in uscita per poterlo fare anche con quello in entrata. Sono tanti i nomi sul mercato dell’attuale rosa juventina ed il Bayern potrebbe venire in soccorso di Giuntoli e Manna.

Juve, i nomi in uscita e la richiesta del Bayern

Il giocatore chiesto urgentemente ai due dirigenti bianconeri da parte del club tedesco, però, non è uno di quelli messi sul mercato dalla Juventus. Non si tratta, quindi, di uno tra Zakaria, McKennie, Miretti, Alexsandro, Bonucci.

E non si tratta nemmeno di Dusan Vlahovic che potrebbe essere il sacrificio necessario che il club bianconero sarebbe disposto a compiere per poter arrivare a Romelu Lukaku ed accontentare Massimiliano Allegri che vuole il belga per completare il suo reparto avanzato.

Juve, ecco il calciatore chiesto dal Bayern

Il club bavarese, infatti, è interessato fortemente a Wojciech Szczęsny. Dopo aver ceduto Sommer all’Inter e aver ricevuto la notizia dell’ennesimo problema fisico occorso a Manuel Neuer, il Bayern Monaco deve correre ai ripari ed assicurarsi un portiere titolare per la prossima stagione.

Nella lista c’è lo spagnolo del Chelsea Kepa, ma c’è soprattutto il polacco della Juventus. Il Bayern è disposto ad offrire una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma che con i bonus si avvicinerebbe ai 20. Una cifra a cui è difficile rinunciare, soprattutto per un calciatore di 33 anni e con il contratto in scadenza nel 2025 anche perché per i dirigenti bianconeri Perin darebbe le giuste garanzie anche come titolare.