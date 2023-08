Call fissata in piena notte: Bernardeschi in Serie A | Sforzo gigantesco

Magic moment Bernardeschi: dà spettacolo in MLS e ora punta al ritorno in Serie A. ecco dove può andare.

La doppietta da urlo non sarà servita a risollevare il suo Toronto dai bassifondi della classifica ma ha riportato in auge uno dei nostri italiani all’estero: Federico Bernardeschi.

Le sue prodezze non sono valse i tre punti: canadesi sconfitti 3-2 in casa dal Montreal, sempre a digiuno di vittorie (una serie negativa di nove partite senza successi) e penultimi in classifica a 19 punti, uno in più dell’Inter Miami, che però ha tre partite in meno visto che era impegnato nella coppa nazionale.

Bernardeschi, almeno, può godersi il suo ottimo stato di forma: da tempo che non lo si vedeva così, in forma smagliante e pronto per il ritorno in Italia dopo un’esperienza alquanto negativa in Canada.

Manca in Serie A dalla stagione 2021-22, quando al termine della sua esperienza alla Juventus, si era trasferito in Major League Soccer come designated player per formare quella piccola “colonia azzurra” in Ontario, insieme ai connazionali Domenico Criscito e Lorenzo Insigne.

È durata poco, a quanto pare, quella colonia azzurra in Canada. Mimmo Criscito il primo a lasciare il Toronto per tornare all’amato Genoa. Ora sembra proprio che tocchi al centrocampista di Carrara, uno degli eroi della Nazionale nell’Europeo vinto in Inghilterra.

Almeno tre le squadre italiane che hanno mostrato interesse nei confronti di Federico Bernardeschi, uno che in Italia ha vinto tutto con la maglia della Juventus: tre scudetti, due coccarde nazionali, altrettante Supercoppe.

Calciomercato, Bernardeschi e il triello

La prima a muoversi era stata il Napoli, che tutt’ora sta cercando di piazzare Lozano lontano dalle falde del Vesuvio: la trattativa potrebbe riprendere in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Ma gli azzurri non sembrano in pole.

Il Bologna di Tiago Motta si era notevolmente interessante a Brunelleschi: Thiago Motta aveva ammiccato al toscano, un mancino puro che può giocare come esterno trequartista, fungendo da raccordo tra il centrocampo e l’attacco. Ma c’è un’altra emiliana che potrebbe riportare Bernardeschi in Italia, il Sassuolo di Dionisi, alle prese con i dubbi legati a Mimmo Berardi. Carnevali sembra aver chiuso alla partenza della sua stella, la Juventus però non ha perso la speranza e in questi ultimi giorni potrebbe sferrare il colpo decisivo. Se il Sassuolo dovesse perdere Berardi, potrebbe andare immediatamente su Bernardeschi. Un Bernardeschi in formissima.