Calendario Serie B 2021-2022

Ieri a Ferrara è stato svelato il calendario della nuova Serie B 2021-22. Una competizione che presenta alcune incognite: la prima legata al Chievo Verona, escluso dalla competizione, e l’altra relativa al destino del Cosenza. La serie cadetta inizierà sabato 21 agosto e terminerà venerdì 6 maggio 2022. Ci sarà anche il Boxing Day il 26 dicembre. La prima giornata presenta già il big match tra Parma e Frosinone.

Anche il calendario della nuova Serie B è stato formato. A Ferrara, in piazza Trento e Trieste, sono state svelate le giornate del campionato cadetto. Sarà l’edizione numero 90 e si aprirà ufficialmente il 21 agosto fino al 6 maggio. Per le soste si resterà fermi dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 mentre confermato è il Boxing Day del 26 dicembre. La Serie B sarà trasmessa su Sky e DAZN.

Mai come quest’anno non mancano i problemi. Per via di alcuni posti vacanti, ci saranno numerose “X” nelle giornate di Serie B. Questa incognita è legata al Chievo Verona. I clivensi, infatti, sono stati esclusi dalla competizione e resta ancora da sapere se al loro posto verrà ripescato il Cosenza dal Collegio di Garanzia del Coni.

Ritornando al calcio giocato, la prima giornata si apre già con una sfida interessante: Parma-Frosinone. Gianluigi Buffon, ritornato nella sua ex squadra, affronterà un altro campione del mondo con l’Italia, Fabio Grosso, allenatore dei ciociari. Favorito è anche il Benevento che spera in una promozione immediata per il prossimo anno.

Serie B, calendario completo stagione 2021-22

1ª giornata (21/8/2021; 29/12/2021)

Ascoli-X

Benevento-Alessandria

Cittadella-Vicenza

Cremonese-Lecce

Crotone-Como

Frosinone-Parma

Pisa-SPAL

Pordenone-Perugia

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

2ª giornata (28/8/2021; 15/1/2022)

Brescia-X

Cittadella-Crotone

Vicenza-Frosinone

Lecce-Como

Monza-Cremonese

Parma-Benevento

Perugia-Ascoli

Pisa-Alessandria

Reggina-Ternana

SPAL-Pordenone

3ª giornata (11/9/2021; 22/1/2022)

Alessandria-Brescia

Benevento-Lecce

Como-Ascoli

Cremonese-Cittadella

Crotone-Reggina

Frosinone-Perugia

Pordenone-Parma

SPAL-Monza

Ternana-Pisa

X-Vicenza

4ª giornata (18/9/2021; 5/2/2022)

Ascoli-Benevento

Brescia-Crotone

Cittadella-Pordenone

Como-Frosinone

Vicenza-Pisa

Lecce-Alessandria

Monza-Ternana

Parma-Cremonese

Perugia-X

Reggina-SPAL

5ª giornata (21/9/2021; 12/2/2022)

Alessandria-Ascoli

Benevento-Cittadella

Cremonese-Perugia

Crotone-Lecce

Frosinone-Brescia

Pisa-Monza

Pordenone-Reggina

SPAL-Vicenza

Ternana-Parma

X-Como

6ª giornata (25/9/2021; 19/2/2022)

Ascoli-Brescia

Cittadella-Lecce

Como-Benevento

Vicenza-Cremonese

Monza-Pordenone

Parma-Pisa

Perugia-Alessandria

Reggina-Frosinone

Ternana-SPAL

X-Crotone

7ª giornata (2/10/2021; 26/2/2022)

Alessandria-X

Benevento-Perugia

Brescia-Como

Cremonese-Ternana

Crotone-Ascoli

Frosinone-Cittadella

Lecce-Monza

Pisa-Reggina

Pordenone-Vicenza

SPAL-Parma

8ª giornata (16/10/2021; 1/3/2022)

Cittadella-SPAL

Como-Alessandria

Cremonese-Benevento

Crotone-Pisa

Vicenza-Reggina

Parma-Monza

Perugia-Brescia

Pordenone-Ternana

X-Frosinone

9ª giornata (23/10/2021; 5/3/2022)

Alessandria-Crotone

Benevento-X

Brescia-Cremonese

Frosinone-Ascoli

Lecce-Perugia

Monza-Cittadella

Pisa-Pordenone

Reggina-Parma

SPAL-Como

Ternana-Vicenza

10ª giornata (28/10/2021; 12/3/2022)

Alessandria-Frosinone

Ascoli-SPAL

Brescia-Lecce

Cittadella-Parma

Como-Pordenone

Cremonese-Pisa

Crotone-Benevento

Vicenza-Monza

Perugia-Reggina

X-Ternana

11ª giornata (1/11/2021; 15/3/2022)

Benevento-Brescia

Frosinone-Crotone

Lecce-X

Monza-Alessandria

Parma-Vicenza

Pisa-Ascoli

Pordenone-Cremonese

Reggina-Cittadella

SPAL-Perugia

Ternana-Como

12ª giornata (6/11/2021; 19/3/2022)

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Benevento-Frosinone

Brescia-Pordenone

Cittadella-Pisa

Como-Perugia

Cremonese-SPAL

Crotone-Monza

Lecce-Parma

X-Reggina

13ª giornata (20/11/2021; 2/4/2022)

Frosinone-Lecce

Vicenza-Brescia

Monza-Como

Parma-X

Perugia-Crotone

Pisa-Benevento

Pordenone-Ascoli

Reggina-Cremonese

SPAL-Alessandria

Ternana-Cittadella

14ª giornata (27/11/2021; 5/4/2022)

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Brescia-Pisa

Como-Parma

Crotone-Vicenza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Ternana

Perugia-Cittadella

X-SPAL

15ª giornata (30/11/2021; 30/11/2022)

Cittadella-Como

Cremonese-Frosinone

Vicenza-Benevento

Monza-X

Parma-Brescia

Pisa-Perugia

Pordenone-Alessandria

Reggina-Ascoli

SPAL-Lecce

Ternana-Crotone

16ª giornata (4/12/2021; 18/4/2022)

Alessandria-Cittadella

Ascoli-Parma

Benevento-Pordenone

Brescia-Monza

Como-Pisa

Crotone-SPAL

Frosinone-Ternana

Lecce-Reggina

Perugia-Vicenza

X-Cremonese

17ª giornata (11/12/2021; 25/4/2022)

Cittadella-Ascoli

Cremonese-Crotone

Vicenza-Como

Monza-Frosinone

Parma-Perugia

Pisa-Lecce

Pordenone-X

Reggina-Alessandria

SPAL-Brescia

Ternana-Benevento

18ª giornata (18/12/2021; 30/4/2022)

Alessandria-Parma

Ascoli-Cremonese

Benevento-Monza

Brescia-Cittadella

Como-Reggina

Crotone-Pordenone

Frosinone-SPAL

Lecce-Vicenza

Perugia-Ternana

X-Pisa

19ª giornata (26/12/2021; 6/5/2022)

Cittadella-X

Cremonese-Como

Vicenza-Alessandria

Monza-Perugia

Parma-Crotone

Pisa-Frosinone

Pordenone-Lecce

Reggina-Brescia

SPAL-Benevento

Ternana-Ascoli

