Calendario ripresa Serie B: date e orari di tutte le giornate. Playoff e playout dal 4 al 20 agosto

Il 21 giugno riparte anche la Serie B. E’ stato infatti diramato il calendario con le date dei dieci turni rimanenti, del recupero tra Ascoli e Cremonese e di playoff e playout.

E saranno proprio marchigiani e lombardi a tornare in campo per primi. La sfida tre le due compagini fu la prima in Italia ad essere rinviata a causa del Covid-19: era il 22 febbraio e dopo appena venti giorni venne indetto il lockdown. Adesso potranno finalmente giocarsi tre punti fondamentali e lo faranno tra due settimane esatte, giorno 17.

La stagione regolare terminerà il primo agosto e i turni infrasettimanali saranno tre, il 30 giugno e il 14 e il 28 luglio, mentre i playoff prenderanno il via il 4 agosto per concludersi con la finale di ritorno programmata per il 20. I playout, invece, si disputeranno il 7 e il 14 agosto.

Gli orari verranno comunicati in seguito, ma è certo che tutti i turni saranno pre-serali e serali. Si riprenderà tra tantissimi dubbi e poche certezze, a parte l’ormai sicura promozione del Benevento e il declassamento quasi ufficiale del Livorno.

Più serrata la lotta per la seconda promozione diretta, che vede impegnati Crotone, Frosinone e almeno altre sei-sette squadre, mentre la lotta per la salvezza potrebbe chiudersi presto con le retrocessioni di Cosenza e Trapani, in ritardo di 5 punti dai playout. Quello che sarà lo spareggio per evitare di finire in C, invece, è ancora tutto da capire.

