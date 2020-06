Calendario partite Milan Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

E’ finalmente tempo di riprendere con il calcio giocato, scritto e raccontato. E’ uscito, infatti, il calendario delle ultime undici giornate di campionato, quelle mancanti alla fine del torneo.

Il Milan ha un calendario a dir poco ostico. Visto il caldo che potrebbe imperversare, del resto sarà piena estate, ogni gara si terrà nel tardo pomeriggio e in tarda serata.

Dopo la Coppa Italia, programmata come una Final Four con probabile finale giorno 17, i rossoneri, torneranno in campo lunedì 22 giugno in quel di Lecce. Sei giorni dopo si tornerà a San Siro per la difficilissima e delicatissima pomeridiana sfida alla Roma, mentre l’altra capitolina, impegnata nella lotta per lo scudetto, ospiterà la banda di Pioli il 4 luglio. In mezzo alle due romane, l’ostica trasferta ferrarese contro la Spal.

Ma a preoccupare maggiormente il Milan è il terribile trittico di sfide post-Spal: oltre alla Lazio, infatti, bisognerà affrontare Juventus in casa e Napoli fuori, rispettivamente nei giorni 7 e 12 luglio e alle 21:45.

Superato questo primo tris, ne arriverà un altro meno ostico, ma sempre da non sottovalutare: la Via Emilia. Il Parma sarà a Milano in data 15 luglio alle 19:30, mentre il 18 alle 21:45 toccherà al Bologna; il 21:45, infine, saranno i rossoneri ad andare in trasferta in quel di Reggio Emilia, sempre alle 21:45.

Le ultime tre partite saranno quelle interne contro Atalanta e Cagliari, con in mezzo la trasferta genovese contro la Sampdoria. Date e orari saranno rese note più in là poiché dipenderanno dalla classifica.

Ecco, infine, il dettaglio con date date, orari e reti televisive:

27ª GIORNATA: Lunedì 22 giugno 19.30: Lecce-Milan SKY

28ª GIORNATA: Domenica 28 giugno 17.15: Milan-Roma DAZN

29ª GIORNATA: Mercoledì 1 luglio 21.45: Spal-Milan SKY

30ª GIORNATA: Sabato 4 luglio 21.45: Lazio-Milan DAZN

31ª GIORNATA: Martedì 7 luglio 21.45: Milan-Juventus DAZN

32ª GIORNATA: Domenica 12 luglio 21.45: Napoli-Milan SKY

33ª GIORNATA: Mercoledì 15 luglio 19.30: Milan-Parma SKY

34ª GIORNATA: Sabato 18 luglio 21.45: Milan-Bologna DAZN

35ª GIORNATA: Martedì 21 luglio 21.45: Sassuolo-Milan SKY

Ancora da definire:

36° GIORNATA: Milan-Atalanta

37° GIORNATA: Sampdoria-Milan

38° GIORNATA: Milan-Cagliari

