Calendario partite Juventus Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

La Juventus riprenderà il campionato lunedì 22 giugno in trasferta sul campo del Bologna. Il 4 luglio alle 17:15 derby contro il Torino, big match contro la Lazio il 20 luglio.

Nella serata di ieri la Lega Calcio ha reso noto il nuovo calendario della Serie A a partire dalla ventisettesima giornata. Il campionato ripartirà il 20 giugno con i recuperi delle partite della 25esima giornata, mentre a partire da lunedì si proseguirà con il nuovo turno.

Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri torneranno in campo lunedì alle ore 21:45 e lo faranno sul campo del Bologna. Prima la Juventus sarà impegnata in Coppa Italia dove affronterà prima il Milan in semifinale il 13 giugno e poi l’ipotetica finale in caso di passaggio del turno il 17 (date da confermare ndr.).

Tornando al campionato, il primo big match di questo mini ciclo di partite la Juventus lo giocherà il 4 luglio quando all’Allianz Stadium ospiterà il Torino nel derby della Mole, fissato per le ore 17:15. Tre giorni dopo, vale a dire mercoledì 7 Luglio, trasferta a Milano contro il Milan (ore 21:45).

Quella che potrebbe essere la sfida-scudetto contro la Lazio, invece, è stata programmata per il 20 luglio allo Stadium alle ore 20:45. A chiudere il 23 luglio i bianconeri saranno impegnati in trasferta sul campo dell’Udinese.

All’appello mancano gli orari e le date delle ultime tre partite che non sono ancora stati definiti. Questo perché si garantirà la contemporaneità per le squadre che si staranno ancora giocando qualcosa. Di seguito il calendario completo della Juventus, con orari, date e diretta tv.

27^ GIORNATA (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus (Sky)

28^ GIORNATA (venerdì 26 giugno alle 21.45): Juventus-Lecce (Sky)

29^ GIORNATA (martedì 30 giugno alle 21.45): Genoa-Juventus (Sky)

30^ GIORNATA (sabato 4 luglio alle 17.15): Juventus-Torino (Sky)

31^ GIORNATA (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus (Dazn)

32^ GIORNATA (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta (Dazn)

33^ GIORNATA (mercoledì 15 luglio alle 21.45): Sassuolo-Juventus (Sky)

34^ GIORNATA (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio (Sky)

35^ GIORNATA (giovedì 23 luglio alle 19.30): Udinese-Juventus (Sky)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS