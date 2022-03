Calendario MotoGP 2022: Date e Orari Gran Premi in Diretta TV su Sky e TV8

Il Mondiale di MotoGP 2022 prende il via il 6 Marzo con il Gran Premio del Qatar che si corre sul circuito di Losail e si concluderà come di consueto con il GP di Valencia il 6 novembre esattamente 8 mesi dopo dall’inizio.

Dopo lo spettacolare Mondiale di MotoGP 2021 vinto dal francese Fabio Quartararo su Yamaha davanti all’italiano Pecco Bagnaia su Ducati e la Suzuki di Joan Mir torna il motomondiale con una stagione 2022 che si preannuncia molto combattuta e avvincente.

Per la lotta al titolo mondiale MotoGP 2022 si prevede una grande lotta tra Marc Marquez che sembra aver finalmente risolto tutti i suoi problemi fisici e dopo due anni può riprendere a correre al meglio su una Honda che sembra essere più competitiva.

A seguire c’è Pecco Bagnaia con la Ducati che cercherà di riportare il titolo in Italia che manca ormai da ben 15 anni.

Mentre il francese Fabio Quartararo cercherà di riconfermarsi dopo la vittoria del 2021 anche se non sarà facile con una Yamaha che non sembra molto a posto e con rivali agguerritissimi.

Il Calendario Motomondiale 2022 ha in programma ben 21 Gran Premi di cui 13 in Europa e 8 oltre oceano.

Il Calendario di MotoGP 2022 si prospetta molto spumeggiante ed inizia il primo week end di marzo come di consueto sul circuito di Losail dove è in programma il Gran Premio del Qatar il 6 Marzo.

Calendario MotoGP 2022

Dopo il Gran Premio del Qatar ci saranno altre 3 gare oltre oceano prima di arrivare in Europa.

Il 20 Marzo si corre il Gran Premio di Indonesia sul Mandalica International Street Circuit.

Il 3 Aprile si va a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina e 7 giorni dopo il 10 si corre il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas.

Il 24 aprile il motomondiale arriva nel vecchio continente per la lunga stagione europea dove rimarrà fino al 18 settembre.

La prima gara europea è il Gran Premio del Portogallo del 24 Aprile sul circuito di Algarve e 7 giorni dopo il 1° Maggio si corre il Gran Premio di Spagna a Jerez.

Il 15 Maggio c’è il Gran Premio di Francia a Le Mans e il 29 l’attesissima tappa del Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello.

Il mese di giugno tocca a 3 storici circuiti con il Gran Premio di Catalogna al Montmelò in programma il 5 e due settimane dopo il Gran Premio di Germania al Sachsenring il 19 e per chiudere il Gran Premio d’Olanda ad Assen il 26.

A Luglio è in programma solo il Gran Premio di Finlandia il 10 al KymiRing ma è soggetto ad omologazione del circuito.

Dopo la pausa estiva di quasi un mese il motomondiale torna il 7 agosto con il GP di Gran Bretagna a Silverstone.

Il 21 agosto si corre il Gran Premio d’Austria a Spielberg.

Il 4 settembre si torna in Italia con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.

Poi il 18 settembre l’ultima tappa europea con il GP di Aragona che precede 4 gare oltre oceano.

L’ultimo week end di settembre è in programma il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegì.

A ottobre sono in programma 3 Gran Premi: il 2 si corre il GP di Thailandia a Buriram, il 16 il Gran Premio d’Australia a Phillip Island ed il 23 il Gran Premio di Malesia a Sepang.

Il Mondiale MotoGP 2022 si chiude come di consueto con il Gran Premio di Valencia in programma il 6 novembre.

Calendario MotoGP 2022 e Orari Diretta Tv:

6 marzo – Gran Premio del Qatar (Losail International Circuit) Ore 16:00

(Losail International Circuit) Ore 16:00 20 marzo – Gran Premio di Indonesia (Mandalika Circuit) Ore 8:00

(Mandalika Circuit) Ore 8:00 3 aprile – Gran Premio di Argentina (Termas de Rio Hondo) Ore 20:00

(Termas de Rio Hondo) Ore 20:00 10 aprile – Gran Premio degli Stati Uniti (Circuit of The Americas) Ore 21:00

(Circuit of The Americas) Ore 21:00 24 aprile – Gran Premio del Portogallo (Algarve International Circuit) Ore 15:00

(Algarve International Circuit) Ore 15:00 1 maggio – Gran Premio di Spagna (Jerez de la Frontera) Ore 14:00

(Jerez de la Frontera) Ore 14:00 15 maggio – Gran Premio di Francia (Le Mans) Ore 14:00

(Le Mans) Ore 14:00 29 maggio – Gran Premio d’Italia (Mugello) Ore 14:00

(Mugello) Ore 14:00 5 giugno – Gran Premio di Catalogna (Barcellona, Montmelò) Ore 14:00

(Barcellona, Montmelò) Ore 14:00 19 giugno – Gran Premio di Germania (Sachsenring) Ore 14:00

(Sachsenring) Ore 14:00 26 giugno – Gran Premio d’Olanda (Assen) Ore 14:00

(Assen) Ore 14:00 10 luglio – Gran Premio di Finlandia (KymiRing) * soggetto all’omologazione

(KymiRing) * soggetto all’omologazione 7 agosto – GP di Gran Bretagna (Silverstone) Ore 15:00

(Silverstone) Ore 15:00 21 agosto – Gran Premio di Austria (Spielberg) Ore 14:00

– (Spielberg) Ore 14:00 4 settembre – Gran Premio di San Marino (Misano World Circuit) Ore 14:00

(Misano World Circuit) Ore 14:00 18 settembre – Gran Premio di Aragona (Motorland Aragon) Ore 14:00

(Motorland Aragon) Ore 14:00 25 settembre – Gran Premio di Giappone (Twin Ring Motegi) Ore 07:00

(Twin Ring Motegi) Ore 07:00 2 ottobre – Gran Premio di Thailandia (Buriram) Ore 08:00

(Buriram) Ore 08:00 16 ottobre – Gran Premio di Australia (Phillip Island) Ore 07:00

(Phillip Island) Ore 07:00 23 ottobre – Gran Premio di Malesia (Sepang) Ore 08:00

(Sepang) Ore 08:00 6 novembre – Gran Premio della Comunità Valenciana (Ricardo Tormo Valencia) Ore 14:00

