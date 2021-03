Calendario MotoGP 2021: Date e orari Diretta TV Gran Premi Sky e TV8

Il Mondiale di MotoGP 2021 prenderà il via il 28 Marzo prossimo con il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail e si concluderà come di consueto con il GP di Valencia il 14 novembre.

Dopo un calendario MotoGP 2020 travagliato e funestato dall’epidemia di Covid 19 con partenza ritardata e tante gare cancellate la nuova stagione di MotoGP riacquista una certa regolarità e normalità anche se i primi Gran Premi si correranno a porte chiuse.

Il Calendario di MotoGP 2021 si prospetta molto spumeggiante, a cominciare con un doppio appuntamento in Qatar il 28 Marzo e 4 aprile seguito dalla prima tappa europea con il Gran Premio del Portogallo a Portimao il 18 aprile.

Dopo alcune revisioni apportate da Dorna e Fim è stato stilato il Calendario del Motomondiale 2021 con 19 Gran Premi di MotoGP in programma.



La stagione 2021 di MotoGP è iniziata ufficialmente con i Test in Qatar venerdì 5 marzo dove ci sarà uno shakedown riservato ai rookie e ai vari collaudatori dei team. Da sabato 6 marzo le prove saranno aperte anche ai piloti ufficiali della griglia.

Calendario MotoGP 2021

Calendario Motomondiale 2021

Losail, il primo week end di marzo, vedrà dunque all’opera tutti i top rider della MotoGP dal 6 al 7 e dal 10 al 12 marzo per cinque giornate complessive prima di cominciare il Mondiale MotoGP 2021, con le prime due gare consecutive che si correranno proprio in Qatar al Losail International Circuit rispettivamente il 28 marzo (Gran Premio del Qatar) e il 4 aprile 2021 (Gran Premio di Doha).

Dopo le prime due gare in Qatar il Calendario motomondiale 2021 vede in programma 12 tappe consecutive in Europa con il Gran Premio del Portogallo che si correrà sul circuito di Portimao il 18 aprile.

Quest’anno non ci saranno il Gran Premio ad Austin in Texas e a Termas de Rio Hondo, Argentina, rimasti momentaneamente in sospeso.



Il 2 maggio il motomondiale continua con la seconda tappa europea con il Gran Premio di Spagna che si corre sul circuito di Jerez de la Frontera, e si resterà nel vecchio continente fino ad ottobre.

Il 16 maggio è in programma il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans.

L’ultimo week end di maggio il motomondiale arriva al Mugello dove si correrà il Gran Premio d’Italia il 30 maggio.

Dopo soli 7 giorni si tornerà in Spagna con il Gran Premio di Catalunya sul circuito del Montmelò in programma il 6 giugno.

Il 20 giugno al Sachsenring si corre il Gran Premio di Germania di MotoGP.

Dopo soli 7 giorni, il 27 giugno si arriva ad Assen nel tempio delle moto dove si correrà il Gran Premio d’Olanda.

Dopo 2 settimane l’11 luglio sul circuito Kymiring si corre il Gran Premio di Finlandia prima della pausa di oltre un mese.

Il motomondiale riprenderà poi il 15 agosto con il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring.

Il 29 agosto si va a Silverstone per il GP di Gran Bretagna di MotoGP.

Il 12 settembre c’è la terza tappa spagnola con il Gran Premio di Aragon.

Il 19 settembre c’è la seconda tappa italiana sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli con il Gran Premio di San Marino ultima tappa europea.

Ad ottobre ci saranno 4 gare fuori continente con il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegì in programma il 3 ottobre.

Il 10 ottobre dopo soli 7 giorni si corre il Gran Premio di Thailandia al Chang International Circuit.

Il 24 ottobre a Phillip Island c’è il Gran Premio d’Australia e dopo 7 giorni il 31 il Gran Premio di Malesia a Sepang.

Chiuderà il mondiale di MotoGP 2021 il classico Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo il 14 novembre 2021.



Il Calendario MotoGP 2021 è ufficiale ma chiaramente soggetto a cambiamenti, vista la situazione pandemica mondiale.

Fortunatamente vedremo il ritorno del Gran Premio d’Italia al circuito del Mugello il 30 maggio 2021, al quale si aggiunge il GP di San Marino e della Riviera di Rimini il 19 settembre 2021.

New entry nel campionato sarà la Finlandia, con il GP di Finlandia a Kymiring l’11 luglio 2021.

Calendario MotoGP 2021 e Orari Diretta Tv:

28 marzo – Gran Premio del Qatar (Losail) Ore 19:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

04 aprile – Gran Premio di Doha (Losail) Ore 19:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

18 aprile – Gran Premio del Portogallo (Portimao) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

02 maggio – Gran Premio di Spagna (Jerez) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

16 maggio – Gran Premio di Francia (Le Mans) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

30 maggio – Gran Premio d’Italia (Mugello) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

06 giugno – Gran Premio di Catalunya (Barcellona) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

20 giugno – Gran Premio di Germania (Sachsenring) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

27 giugno – Gran Premio d’Olanda (Assen) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

11 luglio – Gran Premio di Finlandia (Kymiring) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

15 agosto – Gran Premio d’Austria (Red Bull Ring) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

29 agosto – Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

12 settembre – Gran Premio di Aragon (MotorLand Aragon) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky, DAZN e TV8

19 settembre – Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (Misano) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky, DAZN e TV8

03 ottobre – Gran Premio del Giappone (Twin Ring Motegi) Ore 15:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

10 ottobre – Gran Premio della Thailandia (Chang International Circuit) Ore 13:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

24 ottobre – Gran Premio d’Australia (Phillip Island) Ore 13:00 Diretta Tv su Sky, DAZN e TV8

31 ottobre – Gran Premio della Malesia (Sepang) Ore 14:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

14 novembre – Gran Premio della Comunità Valenciana (Ricardo Tormo di Valencia) Ore 15:00 Diretta Tv su Sky e DAZN

