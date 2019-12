Calendario MotoGP 2020: Date Gran Premi Diretta TV Sky e TV8

Il Mondiale di MotoGP 2020 prenderà il via l’8 Marzo prossimo con il Gran Premio del Qatar e ci concluderà come di consueto con il GP di Valencia il 15 novembre.

Il Gran Premio del Qatar a Doha si correrà come di consueto in notturna ed aprirà il mondiale di MotoGP 2020 che vedrà ancora Marc Marquez e la sua Honda il favorito assoluto per il titolo. In squadra con lui dopo il ritiro di Jorge Lorenzo sull’altra Honda ufficiale arriva il fratello Alex Marquez.

Tra i possibili contendenti al titolo ci sono il rookie del 2019 Fabio Quartararo che dal prossimo anno avrà una Yamaha ufficiale, Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso con la sua Ducati.

I primi 4 Gran Premi sono fuori dall’Europa e dopo il Qatar si continuerà in Asia con la tappa a Buriram per il Gran Premio di Thailandia il 22 Marzo.

Ad Aprile la MotoGP si trasferirà in America con il Gran Premio degli Usa ad Austin in programma il 5 aprile e poi quello di Argentina sul circuito Termas de Rio Hondo il 19 aprile.

Da maggio arrivano le 12 tappe europee e ad aprire c’è il Gran Premio di MotoGP di Jerez in Spagna il 3 maggio. Dopo 2 settimane il 17 si arriverà in Francia per il GP di Le Mans.

Il 31 maggio c’è l’attesissima tappa italiana con il Gran Premio del Mugello di MotoGP.

Dopo soli 7 giorni il 7 giugno c’è un altra tappa spagnola con il Gran Premio di Catalunya sul circuito del Montmelò alle porte di Barcellona.

Giugno si concluderà con 2 tappe classiche su circuito storici della MotoGP con il Gp di Germania al Sachsenring in programma il 21 ed il GP d’Olanda ad Assen il 28.

Il 12 luglio ci sarà una nuova gara inserita nel calendario di MotoGP 2020 con il Gran Premio di Finlandia sul nuovissimo circuito Kymiring che si trova a 150 km a nord-est della capitale Helsinki.

Il motomondiale torna nel nord europa con una gara a 37 anni di distanza quando si è corsa l’ultima gara sul pericolosissimo circuito di Imatra dove perse la vita Jock Taylor.

Dopo la tappa in Finlandia il calendario di MotoGP osserverà una pausa estiva di quasi un mese e si ritornerà il 9 agosto con il GP della Repubblica Ceca sul circuito di Brno.

Dopo una sola settimana, il 16 agosto, si correrà il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring ed il 30 agosto ci sarà l’attesissima tappa a Silverstone con il GP di Gran Bretagna di MotoGP.

Il 13 settembre come di consueto c’è la seconda tappa italiana con il Gran Premio di Misano e Riviera di Rimini.

Dopo la tappa italiana ci sarà il 4 ottobre il Gran Premio di Aragon in Spagna ultima tappa europea prima di Motegì in Giappone il 18 ottobre e Phillip Island in Australia il 25.

A novembre il 1° si correrà il GP di Sepang in Malesia ed il mondiale di MotoGP 2020 si concluderà come di consueto con il Gran Premio di Valencia il 15 novembre.

Calendario Mondiale MotoGP 2020 e orari Diretta TV:

8 marzo: Doha (Qatar) Diretta Tv su SKY ore 18:00 e Differita TV8 ore 21:00

22 marzo: Buriram (Thailandia) Diretta Tv su SKY ore 18:00 e Differita TV8 ore 21:00

5 aprile: Austin (USA) Diretta Tv su SKY ore 21:00 e Differita TV8 ore 23:00

19 aprile: Termas de Rio Hondo (Argentina) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 20:00

3 maggio: Jerez (Spagna) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

17 maggio: Le Mans (Francia) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

31 maggio: Mugello (Italia) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 14:00

7 giugno: Montmelò (Spagna) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 14:00

21 giugno: Sachsenring (Germania) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

28 giugno: Assen (Olanda) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 14:00

12 luglio: KymiRing (Finlandia) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

9 agosto: Brno (Repubblica Ceca) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

16 agosto: Red Bull Ring (Austria) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

30 agosto: Silverstone (Gran Bretagna) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 18:30

13 settembre: Misano e Riviera di Rimini (San Marino) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 14:00

4 ottobre: Aragon (Spagna) Diretta Tv su SKY ore 14:00 e Differita TV8 ore 16:00

18 ottobre: Motegi (Giappone) Diretta Tv su SKY ore 07:00 e Differita TV8 ore 09:00

25 ottobre: Phillip Island (Australia) Diretta Tv su SKY ore 05:00 e Differita TV8 ore 09:00

1 novembre: Sepang (Malesia) Diretta Tv su SKY ore 08:00 e Differita TV8 ore 09:00

15 novembre: Valencia (Spagna) Diretta Tv su Sky e TV8 ore 14:00

