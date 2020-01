Calendario Formula 1 2020: Date e orari Diretta TV dei Gran Premi di F1 su Sky e TV8

Il Mondiale di Formula 1 2020 prenderà il via il 15 Marzo prossimo con il consueto Gran Premio d’Australia a Melbourne e si concluderà il 29 novembre con il GP di Abu Dhabi.

Quest’anno sono inseriti nel Calendario di Formula 1 22 Gran Premi con due grandissime novità: il GP del Vietnam che si correrà il 5 aprile sul circuito di Hanoi ed il GP d’Olanda che sarà il primo nel continente europeo e si correrà sul circuito di Zandvoort il 3 maggio.

Come di consueto tutti i Gran Premi di Formula 1 2020 saranno trasmessi in Diretta Tv esclusiva su Sky Sport F1 ed in differita su TV8 dove dovrebbero essere 5 le dirette che sono ancora da confermare.

Il mondiale di Formula 1 2020 sarò uno dei più lunghi in assoluto e stabilisce un nuovo record con ben 22 Gran Premi in programma, uno in più del calendario di F1 2019.

Il primo appuntamento in calendario è quello del GP d’Australia il 15 marzo alle ore 06:10 italiane sul circuito di Melbourne che sarà trasmesso in diretta Tv in esclusiva su Sky.

Dopo 7 giorni il 22 marzo si corre il Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir.

Il 5 aprile c’è il nuovo Gran Premio del Vietnam sul circuito cittadino della capitale Hanoi. Si tratta di un Gran Premio che si corre su un tracciato cittadino come quelli di Monaco, Singapore e Azerbaijan e con questo saranno 4 gli appuntamenti con la Formula 1 in Asia insieme a Cina, Singapore e Giappone.

Dopo 2 settimane si resta nel continente asiatico con il Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai in programma il 22 aprile.

Il mese di maggio sono previsti 3 appuntamenti europei e ad aprirlo c’è proprio il nuovo Gran Premio d’Olanda che si corre sul circuito di Zandvoort.

Su questo circuito si sono svolti Gran Premi di Formula 1 dal 1952 al 1985. Dopo 34 anni di assenza torna nel calendario della Formula 1 il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort che si trova nelle vicinanza dell’omonima cittadina posta sulla costa olandese sul mare del Nord. Il circuito è stato recentemente sottoposto a ristrutturazione e modifiche, misura 4,307 km ed è caratterizzato da 14 curve con le insidie maggiori che sono rappresentate dalla sabbia e dal vento.

Il 10 maggio si corre il Gran Premio di Spagna sul circuito del Montmelò nelle vicinanze di Barcellona.

Il mese di maggio si chiuderà il con il classico Gran Premio di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo il 24.

Anche a giugno sono in programma 3 Gran Premi ed il primo è quello dell’Azerbaijan che si corre sul circuito cittadino di Baku il 7.

Il 14 giugno si va a Montreal per il Gran Premio del Canada mentre il 28 si torna in Europa per il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet.

A Luglio sono in programma il Gran Premio di Austria sul circuito di Spielberg il 5 ed il GP di Gran Bretagna a Silverstone il 19.

Il 2 agosto si corre il GP d’Ungheria a Budapest e poi ci sarà la pausa estiva di 3 settimane.

Il Mondiale di Formula 1 riprenderà il 30 agosto con il Gran Premio del Belgio sul circuito di SPA.

Il 6 settembre c’è l’attesissimo Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza.

Il 20 settembre si va a Singapore dove si corre l’omonimo GP sul circuito cittadino.

Il 27 settembre è in programma l’ultima tappa europea del calendario 2020 con il Gran Premio di Russia a Sochi.

L’11 ottobre c’è il Gran Premio di Giappone sul circuito di Suzuka prima dei 3 GP nel continente americano.

Il 25 ottobre c’è il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin e poi le due tappe sudamericane con il Gran Premio del Messico in programma il 1° novembre ed il GP del Brasile il 15 novembre.

Il mondiale di Formula 1 2020 si chiuderà come di consueto con il Gran Premio di Abu Dhabi il 29 novembre.

Calendario Gran Premi Formula 1 2020 e Orari Diretta TV:

15 marzo GP d’Australia a Melbourne Diretta TV Sky 06:10 (Differita TV8 ore 14:00)

22 marzo GP del Bahrain a Sakhir Diretta TV Sky 16:10 ( Differita 21:30 TV8)

5 aprile Gran Premio del Vietnam, Hanoi Diretta TV Sky 08:10 (Differita TV8)

19 aprile Gran Premio della Cina, Shanghai Diretta TV Sky 08:10 (Differita TV8 18:10)

3 maggio Gran Premio d’Olanda, Zandvoort Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:00)

10 maggio Gran Premio di Spagna, Barcellona Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:00)

24 maggio Gran Premio di Monaco, Montecarlo Diretta TV Sky e TV8 15:10

7 giugno Gran Premio d’Azerbaijan, Baku Diretta TV Sky 14:10 (Differita TV8 18:10)

14 giugno Gran Premio del Canada, Montreal Diretta TV Sky 20:10 (Differita TV8 21:30)

28 giugno Gran Premio d’Francia, Le Castellet Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 21:10)

5 luglio Gran Premio d’Austria, Spielberg Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:10)

19 luglio GP di Gran Bretagna, Silverstone Diretta TV Sky e TV8 16:10

2 agosto Gran Premio d’Ungheria, Budapest Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:10)

30 agosto Gran Premio del Belgio, Spa Diretta TV Sky e TV8 15:10

6 settembre Gran Premio d’Italia, Monza Diretta Tv Sky e TV8 15:10

20 settembre Gran Premio di Singapore Diretta TV Sky 14:10 (Differita TV8 18:10)

27 settembre Gran Premio di Russia, Diretta TV Sky 13:10 (Differita 20:00 TV8)

11 ottobre Gran Premio d’Giappone, Suzuka Diretta Tv Sky e TV8 ore 07:10

25 ottobre Gran Premio d’Stati Uniti, Austin Diretta TV Sky e TV8 20:10

1 novembre Gran Premio del Messico, Città del Messico – Diretta TV Sky 20:10 (Differita 21:30 TV8)

15 novembre Gran Premio del Brasile, San Paulo Diretta TV Sky 18:10 (Differita 21:30 TV8)

29 novembre Gran Premio d’Abu Dhabi Diretta Tv Sky e TV8 14:10

©RIPRODUZIONE RISERVATA