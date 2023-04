Calciopoli, tutte le intercettazioni inedite e la chiavetta di Moggi

Ormai è un muro contro muro. Uno dice di avergliela inviata, l’altro di non averla mai ricevuta. Oggetto della duplicità di vedute è una chiavetta usb che Luciano Moggi dice di avere fatto pervenire all’attuale Ministro dello Sport Antonio Abodi riguardante le intercettazioni legate a calciopoli.

“Io – ha affermato Abodi ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio Uno – non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente. Se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione di ciò che è stato, dovremmo partire prima di tutto dalla verità dei fatti”.

Ma Moggi asserisce che quell’invio vi è stato eccome. La chiavetta, secondo quanto riferisce Calciomercato.com, contiene un documento di 33 pagine corredate di file audio in cui si possono ascoltare conversazioni tra diversi esponenti del calcio ad alti livelli di allora. Tra questi il presidente della FIGC Franco Carraro, quello del Coni Gianni Petrucci e l’addetto agli arbitri del Milan Leandro Meani.

“Ho portato le voci di chi è stato intervistato – ha affermato Moggi alla trasmissione “Report” – su 170 mila intercettazioni solo 25 erano sulla Juve”.

Sostiene il pubblico ministero Giuseppe Narducci che “il grande potere di Moggi – come si legge su Calciomercato.com – derivava dalle telefonate intercorse tra il dirigente della Juve e il Ministro dell’Interno Giuseppe Pisano. La cordialità tra Moggi e Pisano deriva dal fatto che quest’ultimo ha vissuto parecchio tempo a Monticano (paese natale di Moggi) e ha sposato una sua paesana, da qui la loro frequentazione”. Resta da chiarire per quale ragione il pm Narducci, come si domanda anche Calciomercato.com, non abbia chiamato a testimoniare anche Pisano. Che, spiega sempre il sito, “non aveva nessun potere per rinviare gare in quanto questo spettava esclusivamente al Presidente di Lega, dottor Adriano Galliani”.

Il documento riporta di una telefonata tra Meani e Galliani “in cui il secondo dà prova di anteporre l’interesse del Milan a quello delle altre squadre nella gestione del calendario in seguito alla morte di Papa Woytyla. Meani, dopo calciopoli, è stato tolto dalla lista dei dirigenti rossoneri”. Altro particolare che, secondo il documento, non può non fare riflettere.

Un’altra intercettazione riportata consiste in un dialogo tra Meani e l’arbitro Massimo De Santis alla vigilia di Fiorentina- Milan di aprile 2005. La prima doveva salvarsi, la seconda si contendeva il titolo con la Juventus. “Tutti hanno visto cosa è successo in campo – riporta l’intercettazione – compreso il rigore non dato alla Fiorentina per intervento di Pancaro su Pazzini, senza ammonizioni per nessuno, nonostante il gioco rude. Qui non si può tacere in merito alla telefonata del 29.04.2005 prima della partita arbitrata da De Santis”. Calciomercato.com ricorda come , al termine di una partita “rude” , i calciatori della Juventus volessero rilasciare delle dichiarazioni. Moggi però impose loro il silenzio stampa. Il documento ricorda che, il lunedì successivo alla partita Milan- Fiorentina, De Santis contattò Meani dicendogli: “hai visto, sono riuscito a far fare silenzio stampa alla Juventus” ricevendone in risposta un “sei un amico, lo dirò al capo”.

In causa è chiamato anche Carraro che era peraltro stato presidente del Milan. Presidente federale al 2001 al 2006, “evidentemente prediligeva i colori rossoneri a quelli bianconeri – riporta Calciomercato. com – mettendo in un cantone la terzietà che dovrebbe essere usata da chi ha un ruolo istituzionale. Si interessava della retrocessione delle squadre, soprattutto non voleva retrocedessero Lazio e Fiorentina. In merito alla partita Milan – Lazio del 6 febbraio 2005, si evidenzia che Carraro diceva al designatore Bergamo che “non si può fare nulla per aiutare la Lazio” (perché la domenica sarebbe andata a giocare contro il Milan, sottinteso che la Lazio non poteva avvantaggiarsi sul Milan)”. La Juve, intanto , subiva una penalizzazione “per messo di favori arbitrali all’Inter, indietro di 15 punti al momento dello scontro diretto”.

Carraro, è un’altra osservazione che emerge, “con il Milan in lotta per il titolo, sempre nel 2005, mette in contatto il designatore arbitrale Paolo Bergamo con l’arbitro Rodomonti facendo intimare al fischietto di non aiutare la Juve”. E, minaccioso, aggiunge che “se la telefonata esce ne pagherà le conseguenze”. A fine gara Rodomonti chiarisce al suo superiore, Pierluigi Pairetto, “che non si capacita dell’errore commesso in occasione della mancata espulsione del portiere nerazzurro Toldo reo di avere causato un calcio di rigore”.

Bergamo è figura che ritorna con frequenza. Anche per un dialogo con Meani in cui gli diceva: “mi sono portato avanti, mancano dieci giorni a Juve-MIlan del 18.12.2004 e io ho già fatto la griglia, parlane con Galliani e se gli piace andiamo avanti con quella”. Di De Santis si diceva che non andasse bene perchè “innervosisce la squadra”.

Spunta anche il caso di Ibrahimovic, allora alla Juventus, che saltò la gara contro il Milan, “pareggiata 0-0 nonostante l’arbitro fosse “approvato” per via della mancata testimonianza del guardalinee Griselli sulla gomitata dello svedese nella gara di qualche settimana prima con il Livorno”. Sarebbe emersa questa frase: “tu sai che Grisell deve testimoniare, è di Livorno come me, troveranno la porta chiusa”. Moggi nega di avere mai fatto al designatore arbitrale una chiamata di tal genere.

Dal canto proprio il presidente del Coni Petrucci asseriva che “chi vince troppo nel proprio sport non fa il bene dello sport stesso”. E in quel periodo chi vinceva tutto era la Juventus. Petrucci introdusse nel 2000-2001 una modifica alla regola sugli extracomunitari “permettendo – ricorda Calciomercato.com – al giallorosso Nakata di scendere in campo contro la Juve per agevolare la corsa allo scudetto degli uomini della capitale”.

Dopo la corposa disamina, il documento termina con alcune questioni precise:”era da radiare Moggi oppure erano da radiare il Presidente Federale Carraro, quello del Coni Petrucci , i designatori Bergamo e Pairetto, Facchetti e Meani?

Un fatto pare certo al di là di tutto questo: in un mondo del calcio già profondamente caratterizzato da mille problemi, intercettazioni come queste rischiano di minarne ancora maggiormente la credibilità a detrimento degli spettatori e dei numerosi appassionati. Che seguono i protagonisti del mondo della sfera di cuoio con passione vera e costante negli stadi e fuori.