Calciomercato: tutti i migliori giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020 in Italia, in Europa e nel mondo

E’ appena terminata la sessione di Gennaio del calciomercato ma le società stanno già lavorando per il prossimo colpo di mercato, e se a parametro zero ancora meglio!

Diamo uno sguardo tra i più famosi campionati al mondo i migliori affari che possono animare il mercato di quest’estate.

Serie A (Italia)

La Juventus ci ha abituati negli ultimi anni a colpi di mercato a parametro zero soffiandoli alla concorrenza: Pirlo, Pogba, Khedira, Emre Can, Rabiot, Ramsey. Ma anche le altre squadre hanno saputo cogliere il momento giusto, ad esempio Godin con l’Inter.

Vediamo alcuni nomi illustri del nostro campionato che a fine stagione potrebbero vestire un’altra maglia.

Dries Mertens (Napoli), José Callejon (Napoli), Blaise Matuidi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Josip Ilicic (Atalanta), Palomino (Atalanta).

Ligue 1 (Francia)

Un bel pezzo di PSG è in scadenza di contratto, chissà se vorranno tutti lasciare il club Parigino.

Thomas Meunier, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Choupo-Moting (tutti del PSG)

Premier League (Inghilterra)

Il campionato inglese quest’anno è dominato dal Liverpool, le competitrici staranno già programmando gli acquisti per quest’estate ma difficilmente indeboliranno il Liverpool strappandogli tanti giocatori a parametro zero, infatti solo uno è in scadenza, vediamo i principali del campionato inglese.

Willian (Chelsea), Matic (Man.Utd), Vertonghen (Tottenham), Pedro (Chelsea), Lallana (Liverpool), Giroud (Chelsea).

La Liga (Spagna)

Non troviamo grandi nomi in scadenza come in altri campionati, ma qualcuno può essere molto interessante, uno su tutti il difensore centrale del Real Madrid.

Nacho (Real Madrid), Lei Wu (Espanyol), Ben Arfa (Valladolid), Santi Cazorla (Villarreal).

Bundesliga (Germania)

Un nome illustre che spicca nella lista, il figliol prodigo di Dortmund. Ma anche qualche altro nome di rilievo che potrebbe cambiare squadra questa estate.

Gotze (Borussia Dortmund), Aranguiz (Bayer Leverkusen), Stambouli (Schalke 04), Hagerer (Friburgo).

Premier Liga (Russia)

Un bel pezzo di Zenit in scadenza a giugno.

Dzyuba, Kuzyaev, Kokorin, Shatov, Smolnikov (tutti Zenit).

Dagli altri Campionati nel Mondo

Liga Nos (Portogallo) : Wilson Eduardo (Braga), Claudio Ramos (Tondela)

Eredivisie (Olanda) : Siem de Jong (Ajax)

SÉRIE A (Brasile) : Lèo Santos (Corinthians), Dourado (Internacional)

