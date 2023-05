Calciomercato: Top 10 trasferimenti della storia secondo ChatGPT

Delle dieci maggiori operazioni, quattro hanno visto coinvolti club italiani. Chat GPT ha redatto una classifica contenente i dieci maggiori trasferimenti di calciatori nella storia del mondo della sfera di cuoio. E in essa sfilano i nomi di tutti i mostri sacri del rettangolo verde.

Le cifre esigono naturalmente di essere rapportate all’epoca storica in cui questi passaggi avvennero. Spicca tra i dati il caso di Edson Arantes Do Nascimiento detto Pelè, asso brasiliano del Santos e della nazionale carioca da poco scomparso, il cui trasferimento ai Cosmos di New York nel pianeta del calcio yankees avvenne addirittura a titolo gratuito. Pelè andò a fare compagnia ad altri giocatori che, dopo un illustre passato nei rispettivi universi calcistici, andarono a concludere là la carriera, tra essi l’ex campione d’Italia con la Lazio Giorgio Chinaglia e Franz Beckenbauer, ex Bayern Monaco campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974.

Se Pelè approdò ai Cosmos a titolo gratuito, non così per Beckenbauer per il quale la squadra statunitense dovette sborsare l’equivalente degli attuali 900 mila Euro nell’estate del 1977. Esattamente quarant’anni dopo, Neymar passò dal Barcellona al Paris Saint Germain per la cifra di 222 milioni di Euro.

Furono invece 16,1 milioni gli Euro con cui l’Arsenal si assicurò Thierry Henry di provenienza dalla Juventus nel 1999. E per 60 milioni di Euro il portoghese Luis Figo, peraltro anche ex dell’Inter, passò nell’estate del 2000 dal Barcellona al Real Madrid. Destinato a fare la felicità dell’Inter, il brasiliano Ronaldo fu prelevato dal Barcellona per la somma di 26,5 milioni di Euro nell’estate del 1997.

Un milione di Euro fu invece quello che il club catalano dovette questa volta tirare fuori e non incamerare per avere alla sua corte il fuoriclasse olandese Johann Cruyff, uno dei protagonisti del calcio totale della nazionale d’Olanda affidata alle cure di Rinus Michels. Cruyff passò dall’Ajax alla compagine iberica per un milione di Euro nell’estate 1973.

Era l’estate del 2009 quando Cristiano Ronaldo, ancora saldamente nella memoria dei tifosi della Juventus, passava dal Manchester United al Real Madrid per 94 milioni di Euro. E sempre ai blancos, ma dalla squadra bianconera di Torino, sarebbe sbarcato Zinedine Zidane nell’estate 2001 per 77,5 milioni di Euro.

L’estate 1984 vide per il Napoli cominciare un periodo di magia con l’arrivo di Diego Armando Maradona, il compianto “pibe de oro” a cui è ora intitolato anche lo stadio della città partenopea fresca del suo terzo scudetto. Il Napoli se lo garantì prendendolo dal Barcellona per 12 milioni di Euro.

Acquisti storici, calciatori indimenticabili. Che, ancora oggi, fanno luccicare gli occhi delle rispettive tifoserie. Di coloro che li osannarono e poi li videro partire e di quanti riservarono loro lo stesso trattamento quando li videro arrivare e poi dagli spalti.