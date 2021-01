Calciomercato Roma: summit con l’Atalanta per Papu Gomez

La Roma è molto attenta a ciò che accade nel mercato. Vuole sfruttare le occasioni che gli concede questa pandemia per piazzare alcuni colpi in entrata. Un’idea è quella di prendere il Papu Gomez dall’Atalanta.

L’addio del Papu Gomez avrebbe fatto scattare la dirigenza giallorossa al suo inseguimento. Domani il General Manager capitolino avrà in programma un incontro con i dirigenti bergamaschi.

Un summit per vedere se esistono delle possibilità di portare il calciatore argentino al servizio di Fonseca. Vuole provare questo colpo per aumentare il tasso tecnico e puntare una volta per tutte alla conquista dello scudetto.

Anche l’Inter è l’altra società interessata al giocatore, ma la situazione all’interno del club ha messo tutto in stand-by.

Thiago Pinto potrebbe anche chiedere informazioni per altri elementi della formazioni nerazzurra, in uscita perché non più rientranti nel progetto futuro di Gasperini.

