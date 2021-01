Calciomercato Roma, spuntano Duncan, Amrabat o Pulgar per il vice Veretout: Diawara pedina di scambio? Idea Montiel

La Roma è attiva sul mercato. Cercherebbe un vice Veretout. Si sono fatti tre nomi, tra cui Duncan. Amarabat e Pulgar. Diawara potrebbe fungere da pedina di scambio. C’è un’altra idea che punta a Montiel.

L’idea sarebbe quella di sacrificare un centrocampista come Diawara per arrivare ad un giocatore con le caratteristiche simili al centrocampista francese.

Piace molto un giocatore che in questa stagione è alla Fiorentina, ovvero Sofyan Amrabat. È al primo anno con i viola, visto che nella stagione 2019-20 ha militato con il Verona. Lo stesso calciatore maracchino, con cittadinanza olandese sta faticando molto a trovare spazio nella rosa di Prandelli.

Altri nomi messi sul tavolo come vice Veretout sono quelli di Pulgar e Duncan, altri due centrocampisti che fanno parte della formazione di Prandelli.

C’è un’altra idea da parte dei giallorossi. Riguarda l’acquisto del terzino destro Gonzalo Ariel Montiel, argentino, classe 1997, in forza al River Plate. Il suo contratto è in scadenza a giugno. Per averlo nella sessione invernale il club giallorosso dovrà investire 7 milioni di euro. Ha 23 anni ed una buona esperienza in campo internazionale.

