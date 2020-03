Calciomercato Roma: si pensa a Garay, Fazio e Jesus in partenza

L’argentino e il brasiliano non convincono e Petrachi vuole un giocatore di esperienza, si pensa al difensore del Valencia

Dopo aver definito gli obiettivi di mercato per il ruolo di terzino destro (Faraoni), centrocampo ed attacco (Gravendeberch, Pessina e Belotti), Petrachi cerca un profilo per il centro della difesa.

Con la situazione Smalling in forte stallo (le pretese dello United potrebbero essere soddisfatte se la Roma raggiungesse la Champions, ma in questo momento si naviga nell’incertezza), Cetin e Ibanez (arrivato a gennaio) che molto probabilmente verranno mandati in prestito per farsi le ossa, il direttore sportivo giallorosso si sta muovendo per un giocatore di esperienza. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il nome che più intriga Petrachi è quello di Ezequiel Garay.

RISCHIO- Il difensore argentino, 33 anni, attualmente in forza al Valencia, rappresenterebbe però una grande incognita. Lo scorso febbraio, infatti, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Come se non bastasse, è stato anche il primo giocatore positivo al coronavirus della Liga. Tutto ciò non sembrerebbe tuttavia frenare l’interesse nei suoi riguardi da parte della società giallorossa, la quale vorrebbe acquistarlo e dunque attenderne il pieno recupero, previsto per agosto. Per portarlo in maglia giallorossa servirà una cifra vicina ai 10 milioni.

USCITE- I due centrali con più esperienza, Fazio e Jesus, non convincono a pieno Fonseca. Oltre al fattore tecnico, c’è anche quello economico. Entrambi hanno infatti alti stipendi (2,5 milioni l’argentino, 2,2 il brasiliano) e, visto il poco utilizzo sino ad ora, tenerli non avrebbe tanto senso. I due sudamericani stanno così iniziando a preparare le valigie. Fazio ha diverse opzioni in Italia (Sampdoria, Cagliari, Torino e Fiorentina), ma non è da escludere la volontà di un ritorno in Patria. Per Juan Jesus, invece, si era fatta sotto la Fiorentina. Il brasiliano sembrava ad un passo dalla firma con la società viola. Poi, però, non si è fatto più nulla. L’interesse della società del presidente Commisso non è tuttavia sopito. Possibile dunque un nuovo attacco per acquistarlo.

