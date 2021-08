Calciomercato Roma: Rodrigo Muniz e Cunha alternative a Abraham e Lacazette

Giornate decisive anche per il calciomercato della Roma. Si aggiungono nuovi obbiettivi, in attesa di sapere qualcosa su Tarry Abraham. Il primo è Rodrigo Muniz, attaccante del Flamengo ed un altro brasiliano come Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Da non sottovalutare anche la pista Alexandre Lacazette dell’Arsenal.

Con l’addio di Edin Džeko che passa ufficialmente all’Inter, la Roma dovrà cercare un nuovo attaccante. Tiago Pinto si sta muovendo a Londra per diversi colpi. Il primo è sempre Tarry Abraham del Chelsea. I giallorossi hanno accelerato per il giocatore dei Blues, superando anche la concorrenza dell’Atalanta. La Roma sarebbe riuscita a trovare un accordo per Abraham per un prestito oneroso di 5 milioni più riscatto a 35.

Sull’attaccante inglese c’è anche l’Arsenal che pressa per averlo. Proprio dai Gunners viene un altro obbiettivo della Roma ossia Alexandre Lacazette. Decisamente fuori dai progetti del club, il francese è in scadenza e potrebbe lasciare la squadra dopo 4 anni. L’ingaggio del giocatore è di 4 milioni e non sembrerebbe essere uno scoglio insormontabile. Per lo Special One le ipotesi in attacco non sono di certo terminate.

Roma, Rodrigo Muniz e Cunha: obbiettivi brasiliani

Come il suo tecnico, l’attacco giallorosso potrebbe parlare portoghese. Nel mirino del club è finito Rodrigo Muniz, attaccante del Flamengo. Classe 2001, è un attaccante di grande prospetto ed è cresciuto nelle giovanili della squadra di Rio de Janeiro. Quest’anno ha totalizzato 13 presenze e 3 reti. Per lui la Serie A sarebbe un palcoscenico di grande importanza per la sua crescita. Su l’attaccante cariota, però, c’è il Middlesbrough, club di Championship.

Non ha bisogno di presentazioni, invece, per Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Il brasiliano ha fatto davvero bene durante le Olimpiadi di calcio ed ha vinto anche l’oro. Il giocatore del 1999 ha fatto bene anche un Bundesliga con la squadra della capitale, giocando 13 partite e segnando 6 reti, il doppio di Rodrigo Muniz. Aumentano, dunque, i nomi per colmare il vuoto nell’attacco capitolino.

