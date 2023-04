Calciomercato Roma, preso Aouar?

Il pubblico italiano ha avuto modo di farsi ampiamente idea del suo talento quando, con il suo Olynpique Lione, affrontò il Monza in amichevole. In quell’occasione il giocatore franco-algerino Houssem Aouar si propose più volte all’offensiva evidenziandosi come uno dei migliori dei suoi.

Adesso sembra molto vicino a entrare nella rosa della Roma. Il giocatore cresciuto nel Villeurbanne e poi accasatosi al Lione si è sottoposto a visite mediche al Campus Biomedico di Trigoria, ovvero a un centro in rapporti sempre più stretti con il sodalizio giallorosso.

I giallorossi non sono però il solo club ad avere manifestato interesse nei suoi confronti. Anche Milan e Napoli gli hanno messo gli occhi addosso, ma i capitolini sembrano in pole position. “Thiago Pinto – riporta Il Romanista- è un suo estimatore di vecchia data e per di più il giocatore è nell’orbita Adidas, prossimo sponsor tecnico del club dei Friedkin”.