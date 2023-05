Calciomercato Roma: presi Aouar e Ndicka a parametro zero

Rinforzi di pregio alla corte di Josè Mourinho. La Roma si è assicurata a parametro zero le prestazioni di Obite Evan N’Dicka e Houssem Aouar. Difensore il primo, centrocampista il secondo.

Classe 1999, nato a Parigi, N’Dicka milita attualmente nell’Eintracht Francoforte con il quale ha fatto registrare 131 presenze e 10 reti. Con i tedeschi ha portato a casa anche l’edizione 2021-22 dell’Europa League grazie alla vittoria in finale per 5-4 dopo i rigori con gli scozzesi dei Glasgow Rangers che si sono resi necessari in seguito alla chiusura sull’1-1 dei tempi regolamentari. All’Eintracht N’Dicka guadagna circa 700 mila Euro a stagione e in giallorosso percepirebbe il triplo. Vista la probabile partenza di Ibanez Mourinho avrebbe già in mente di impiegarlo al fianco di Mancini e Smalling nella sua difesa a tre.

Houssem Aouar è invece del 1998 ed è invece un centrocampista francese di origine algerina. Milita nell’Olympique Lione dove si è segnalato con 177 presenze e 30 reti. Alle spalle ha anche un bronzo conquistato agli Europei con la nazionale under 21 transalpina nel 2019. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo bene vedendone l’ampia propensione offensiva nella sfida giocata dall’Olympique Lione contro il Monza in amichevole alcuni mesi fa. Anche Aouar è destinato a rappresentare una pedina preziosa nel gioco dello special one come elemento in grado di mettere ordine a centrocampo.