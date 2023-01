Calciomercato Roma, non solo Zaniolo: Vina al Bournemouth, tanti club su Shomurodov

Si infiamma il mercato in uscita dei giallorossi.

Non è sicuramente una settimana tranquilla quella che la Roma di Josè Mourinho sta vivendo.

In positivo, c’è che i giallorossi hanno ritrovato qualità nelle proprie prestazioni e dopo l’ufficialità della penalizzazione della Juventus, i capitolini si sono ritrovati pienamente coinvolti nella lotta per le zone nobili della classifica con un obiettivo ben preciso che è la qualificazione in Champions League.

Di contro, però, c’è che Trigoria, in questi ultimi giorni, sta assumendo sempre di più le sembianze di una porta girevole verso il quale molti giocatori stanno considerando la possibilità di uscire.

Nicolò Zaniolo è solo la punta dell’iceberg di calciatori che hanno chiesto a gran voce la cessione per poter giocare di più in altre zone e tra le trattative più avviate ci sono sicuramente quelle che portano all’addio di Vina e Shomurodov.

Matias Vina, inoltre, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere stata la chiave di volta per sbloccare la trattativa che porterebbe Zaniolo a vestire la maglia del Bournemouth. Gli inglesi, infatti, hanno concretizzato l’arrivo di Vina in prestito dalla Roma e durante gli ultimi colloqui con squadra e giocatore, hanno maturato l’idea di affondare il colpo per Zaniolo.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro con la società inglese che, dunque, si riserva la possibilità di scelta a fine stagione senza inserire bonus che possano far diventare il diritto un “obbligo” di riscatto.

Oltre il terzino uruguagio, che farà nelle prossime ore le visite mediche con il club di Premier League, c’è da risolvere la questione legata ad Eldor Shomurodov.

Sono ore decisive per l’attaccante uzbeco che ha voglia di lasciare Roma per una squadra che possa garantirgli la titolarità.

Molti club, soprattutto in Serie A, hanno chiesto informazioni per lui: dal Torino, alla Fiorentina, passando anche per Sampdoria e Bologna, in molte avrebbero potuto affondare il colpo per l’acquisto dell’attaccante, ma attualmente sembra lo Spezia la squadra più accreditata per la fumata bianca.

Dopo l’infortunio di Nzola, i bianconeri hanno affondato prepotentemente il colpo per un prestito secco oneroso di un milione e mezzo. Offerta che la Roma sembrerebbe convinta ad accettare.