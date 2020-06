Calciomercato Roma, Nagelsmann: “Lipsia non riscatterà Schick”

L’ex Hoffenheim non vede il futuro dell’attaccante ceco nel club tedesco: “Anche se ci qualifichiamo in Champions, non possiamo sprecare soldi”

Il mercato della Roma, come noto, passerà anche dal piazzamento dei tanti esuberi attualmente ancora sul libro paga della Roma. Da Alessandro Florenzi (che rimarrà fino a fine stagione al Valencia, e sembra anche oltre), fino a Maxime Gonalons, Ante Coric, Rick Karsdrop e, dulcis in fondo, Patrik Schick, girato in prestito al Lipsia.

A dispetto delle buone prestazioni (e dei gol) dell’attaccante ceco, la società tedesca non sembrerebbe essere intenzionata ad esercitare il riscatto, come dichiarato dal tecnico Nigerl Nagelsmann ai microfoni della Bild: “Anche se ci qualifichiamo per la Champion League penso che probabilmente non riscatteremo Schick e Angelino. Non possiamo sprecare soldi, anche se ci qualifichiamo per la Champions League. Abbiamo un piano rigoroso e un budget che deve essere rispettato. Se non vendiamo giocatori, è improbabile che saremo in grado di acquistarne altri“.

Dopo aver deluso le alte aspettative che i tifosi giallorossi (e non solo) riservavano in lui, ed aver puntualmente fallito le numerose chance concessegli, Schick ha cambiato aria, trovando nella grigia Lipsia un luogo (apparentemente) ideale. In terra teutonica, il fantasma visto in giallorosso era sparito, lasciando spazio a quel talento cristallino ammirato invece al Marassi. Ad un inizio stagione in sordina (nelle prime undici partite ha racimolato solamente 27′) è seguito uno straordinario exploit che lo ha visto andare quattro volte a rete in sei partite. Successivamente, è andato altre volte sei a segno (nelle ultime tre gare ha sempre marcato il tabellino) portando così le marcature a 10 (in 19 gare) e servendo inoltre due assist.

Numeri (e prestazioni) che avevano fatto esultare i tifosi del Lipsia come quelli della Roma, ma che non sembrano aver convinto la dirigenza tedesca.

