Calciomercato Roma: trattativa col Milan per Zaniolo

Calciomercato Roma: Nicolò Zaniolo è pronto a lasciare la Roma, il centrocampista azzurro deve scegliere tra Tottenham e Milan. AGGIORNAMENTO 24/01/2023: il Tottenham si ritira dalla corsa per Zaniolo acquistando Danjuma

Nicolò Zaniolo vuole lasciare la Roma: il giocatore, infatti, avrebbe rifiutato la convocazione per la gara contro lo Spezia e chiesto alla società giallorossa di essere ceduto. Sul piatto per il giocatore ci sarebbero due offerte, quelle di Tottenham e Milan. Proprio il club rossonero avrebbe scavalcato l’offerta londinese proponendo alla Roma un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, condizionato però alla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. L’offerta rossonera supererebbe quella del club londinese che avrebbe proposto un diritto di riscatto vincolato a presenze e qualificazione in Champions League (molto più complicata per il Tottenham).

La Roma è del tutto intenzionata ad assicurarsi una consistente plusvalenza dalla cessione di Zaniolo, e non vorrebbe condizioni per un’eventuale cessione. La società giallorossa ha il coltello dalla parte del manico, dato il fatto che il contratto di Zaniolo ha validità ancora per un anno e mezzo. Lo stesso Mourinho si è espresso in merito alla questione di un suo potenziale trasferimento “Nicolò vuole andare via, ma per il momento è ancora un giocatore della Roma e molto importante per il club, con una valutazione altrettanto importante. Io credo che a febbraio Niccolò sarà ancora qui, questo perché almeno per ora non sono arrivate offerte accettabili, se dovesse restare per noi sarà un uomo in più, io ho un bellissimo rapporto con lui.”

Le sensazioni per un probabile trasferimento in rossonero per Zaniolo, già nella sessione di mercato, restano buone, il giocatore sembrava indirizzato ad abbracciare la Premier League e arrivare alla corte di Antonio Conte, ma il trasferimento al Milan sarebbe ancora più gradito, data l’opportunità di restare in Italia. Il club rossonero però dovrà decidere se affondare subito il colpo venendo incontro alle richieste della Roma oppure attendere giugno quando la valutazione del giocatore calerebbe ancora di più.

AGGIORNAMENTO 24/01/2023 – Il Tottenham ha acquistato Danjuma dal Villarreal, di fatto rinunciando definitivamente alla pista Zaniolo ed abbandonando il tavolo delle trattative.

Per il momento, il Milan ha presentato un’offerta con la formula del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, che può diventare obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League o al raggiungimento ad un tot di presenze, e altri 2 milioni di euro di bonus.

La Roma ha rifiutato perché vuole che il riscatto sia obbligatorio, ma è disposta ad abbassare le richieste dai circa 35 milioni di euro, ma certamente non cederà il giocatore per una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

I rossoneri hanno già l’accordo con Zaniolo sulla base di un contratto fino al 2028 da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sarà braccio di ferro.