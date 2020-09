Calciomercato Roma: Giroud per il dopo Dzeko? Proposto Kokorin. Karsdrop vicino al Genoa e Fazio al Cagliari

L’attaccante francese accostato al club giallorosso. Proposto il centravanti russo. Il terzino olandese ed il difensore argentino sempre più prossimi all’addio

Prevenire è meglio che curare. In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma si guarda attorno. Come riporta le10sport.com, i giallorossi sono interessati a Olivier Giroud. Il centravanti francese del Chelsea nella scorsa sessione di mercato era stato accostato sia alla Lazio che all’Inter. I media d’oltrealpe spengono comunque eventuali euforie riportando come l’affare “difficile che possa andare a buon fine”, dato che il 33enne ha rinnovato il contratto con i Blues fino al 30 giugno. Tuttavia, l’ex Arsenal sarebbe disposto a partire di fronte ad un’offerta allettante.

DALLA RUSSIA CON FURORE – Per il reparto offensivo sono tanti i nomi che girano in orbita Roma. L’ultimo è quello di Aleksandr Kokorin. che, stando a Sky Sport, è stato proposto da diversi intermediari a Guido Fienga. Classe 1991, è attualmente in forze allo Spartak Mosca, club in cui è approdato da appena un mese dopo quattro anni allo Zenit. Nell’ultima stagione, con la maglia del Sochi, è sceso in campo 10 volte, realizzando 7 reti e 3 assist.



Il nome di Kokorin era già balzato agli onori della cronaca nell’ottobre 2018, ma non per motivi edificanti. Insieme al fratello Kiril e a Pavel Mamaev, compagno di Nazionale, venne arrestato ed incarcerato per aver aggredito un funzionario russo all’interno di un bar. La richiesta di detenzione era di un anno e mezzo, ma i tre alla fine hanno scontato solamente un anno.

IN USCITA – Nel frattempo la Roma continua a lavorare in uscita. Negli ultimi giorni sembrava cosa fatta il trasferimento di Rick Karsdrop all’Atalanta. La fumata bianca col club bergamasco non è arrivata per il mancato accordo sulle commissioni per gli agenti. La Dea ha acquistato Cristiano Piccini, che rientrerà in Italia dopo 6 stagioni trascorse tra Portogallo e Spagna, dal Valencia ed un eventuale approdo del terzino olandese alla corte di Gasperini si fa più complicato.



Sulle tracce dell’ex Feyenoord c’è però il Genoa. Il direttore del club rossoblù, Daniele Faggiano, starebbe vicino a chiudere l’affare. Stando a Sky Sport la formula sarà la stessa della trattativa con l’Atalanta: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni legato alle presenze.

Di rossoblù si vestirà poi un altro esubero romanista. Federico Fazio è infatti prossimo all’accordo con il Cagliari. Per accontentare Eusebio Di Francesco, il presidente del club sardo, Tommaso Giullini, verserà nelle casse romaniste circa 2,5 milioni più 0,5 di bonus. Dopo un anno e mezzo, Fazio e Di Francesco torneranno a lavorare insieme. Lo riporta Sky Sport.

