Calciomercato Roma: Barcellona su Dzeko. E lui mette “like”

Il club blaugrana è alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez, passato all’Atletico Madrid

Tutte le strade portano lontano da Roma. No, il detto si sa che non è così. Ma questo sembra essere il destino di Edin Dzeko. Dopo le voci (e non solo) su un trasferimento alla Juventus, che lo ha sostituito con il ritorno di Alvaro Morata, sul capitano giallorosso piomba un’altra big, questa volta straniera.

Come riportato da Transfermarkt, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centravanti bosniaco per sostituire Luis Suarez, trasferitosi all’Atletico Madrid dopo il mancato approdo in bianconero (e lo scandalo dell’esame di italiano).

Qualche segnale, intanto, lo ha lanciato il diretto interessato. Sul post realizzato dal noto portale su Instagram si vede infatti come Dzeko abbia messo “mi piace”. Che possa essere una nuova pista di mercato?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS