Calciomercato Roma: accordo con lo United per Smalling e con il Genoa per Jesus

L’inglese pronto a tornare nella Capitale. Il brasiliano è in uscita, ma continua a prendere tempo

Chris Smalling– Roma, atto secondo. Ritornato in Inghilterra per disputare l’Europa League, i colori giallorossi ed il difensore inglese si sono continuati a cercare. Ed ora sembrerebbero essersi ritrovati. Dopo settimane di trattative, il club capitolino e quello inglese hanno trovato un accordo per il ritorno del 30enne.

A dare lo sprint finale alla trattativa è la cessione di Patrick Schick, passato – non appena terminerà il periodo di quarantena – al Bayer Leverkusen per circa 25 milioni. Cifra che sarà prontamente investiva per Smalling, per il quale lo United chiede una cifra attorno ai 15 milioni (9 fissi e 4 di bonus), come riportato da vocegiallorossa.it.

Per un difensore che arriva, un altro se ne va. Forse. La Roma ed il Genoa hanno infatti trovato l’accordo per il passaggio in rossoblù di Juan Jesus. Per la fumata manca però la solita approvazione del brasiliano, poco propenso a lasciare la maglia giallorossa. Lo riporta Alfredo Pedullà.

