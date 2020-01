Calciomercato Roma: a rischio Politano-Spinazzola. Si tratta scambio Under-Suso col Milan

Il terzino non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva. Di conseguenza, il ritorno di Politano in giallorosso non è ancora ufficiale. In caso di slittamento, la Roma andrebbe sullo spagnolo.

Tutto fatto. Spinazzola passa all’Inter e Politano torna alla Roma. O forse no?

Nella giornata di oggi i due giocatori sono arrivati nelle rispettive nuove realtà per sostenere le visite mediche e apporre la firma ai nuovi contratti. Qualcosa però è andato storto.

CATENA BLOCCATA- Politano, arrivato quest’oggi a Roma tra sorrisi e selfie con i tifosi già carichi per l’amore dei colori giallorossi mai nascosto, ha effettuato le visite mediche di routine a Villa Stuart e poi si è diretto in sede per firmare il contratto. E fin qui tutto bene. I problemi nascono però a Milano.

L’esterno (ex?) della Roma è arrivato in mattinata nel capoluogo meneghino per svolgere lo stesso iter. Alle 15.05 aveva finito le visite mediche e verso le 15:45 si era diretto in sede per siglare l’accordo con il club nerazzuro. La firma, però, non è ancora arrivata. In serata infatti l’Inter ha richiesto altri test fisici per il giocatore alla Pinetina. Domani mattina, molto probabilmente verso l’ora di pranzo, la situazione dovrebbe sbrogliarsi.

IL MOTIVO- Non solo problemi fisici. In serata, Sky Sport ha riportato un’altra ipotesi. L’Inter avrebbe cercato di cambiare all’ultimo la formula dell’operazione passando da un prestito con obbligo di riscatto ad un prestito con diritto di riscatto. Una leggera differenza vi è.

BLOCCATO- Arrivo ( ritorno) alla Capitale e subito con quei colori addosso. Questo immaginava Politano. Tutta questa situazione ha bloccato il sogno dell’esterno. A causa del ritardo della firma di Spinazzola, il classe ’93 non è partito alla volta di Parma con i nuovi compagni.

Sogno rimandato, ma non infranto. Si spera.

L’ASSE RIMANE- Qualora l’affare con l’Inter dovesse saltare, l’asse Roma-Milano rimarrebbe calda. Non però con la Milano nerazzura, ma con quella rossonera.

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come Roma e Milan fossero interessate ad uno scambio Under-Calhanoglu. Bene. Il Milan è sempre interessato all’esterno turco, ma la Roma sembra aver cambiato obiettivo. O meglio, è tornata a quello iniziale: Suso. L’ala spagnola era finito già da tempo nel mirino giallorosso e la forte volontà di lasciare Milano potrebbe essere perfetta per concludere la trattativa. Ma c’è un però. Se l’arrivo di Politano dovesse concretizzarsi, difficilmente l’arrivo di Suso potrà concretizzarsi.

Il tragitto Roma-Milan è più caldo ed affollato che mai.

