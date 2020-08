Calciomercato: PSG propone scambio Messi-Neymar al Barcellona, ma Manchester City in pole

Notizia clamorosa che giunge da Parigi: il Paris Saint Germain avrebbe proposto al Barcellona lo scambio Messi-Neymar. L’argentino però sembrerebbe aver già scelto il Manchester City di Pep Guardiola.

Dopo il clamoroso annuncio di Lionel Messi che nei giorni scorsi ha comunicato di voler lasciare Barcellona, ecco che da Parigi giunge una notizia altrettanto clamorosa che vedrebbe protagonista il Paris Saint Germain che, stando a quanto circolato nelle ultime ore, avrebbe proposto ai blaugrana uno scambio che vedrebbe Messi approdare all’ombra della Torre Eiffel e Neymar di nuovo sotto la Sagrada Familia.

Una notizia chiaramente spiazzante che, letta così, induce a chiedersi se sia davvero reale o se sia solo il frutto dell’immaginazione di qualcuno. Il fenomeno argentino, da quel che si è potuto capire, non vuole più stare a Barcellona, ma trovare una società che possa permettersi il suo stipendio da 50 milioni netti di euro all’anno, non è facile.

L’Inter ha mostrato interesse, ma gli aspetti economici riguardanti la Pulce vanno ben oltre le possibilità dei nerazzurri. Ci sarebbe quindi il Paris Saint Germain che propone lo scambio sopracitato, ma bisogna valutare attentamente la situazione viste anche le differenti età dei due. Infine, c’è il Manchester City che, potendo giocare sulla figura di Pep Guardiola, allenatore con il quale Messi ha vinto tutto, potrebbe convincere l’alieno sudamericano ad accettare la propria offerta. Al momento è tutto in stand-by, quindi non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.

