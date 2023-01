Calciomercato Premier League Gennaio 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Premier League cessioni ed acquisti della sessione invernale di mercato.

Il mercato di gennaio non ha portato sorprese stravolgenti in Premier League. Le squadre delle big sono già state assettate. L’Arsenal, che è primo in vetta solitaria, ha acquistato solo un giocatore nell’ultimo giorno di mercato: dai rivali del Chelsea, infatti, è arrivato l’italo-brasiliano Jorginho . Nessuna spesa folle per il Manchester City, visto che ha già dato tanto in estate tra i 64 milioni per Erling Haaland dal Borussia Dortmund e 42 di Kalvin Phillips dal Leeds.

Dopo aver acquistato Lisandro Martinez a 46 milioni di euro dall’Ajax, anche il Manchester United si ferma a gennaio comprando solo qualche giovane. A chiamare i rinforzi, invece, è il Liverpool che non sta affrontando un momento particolarmente felice e ha puntato su giocatori come Cody Gakpo dal PSV, descritto come uno dei giovani più promettenti.

Il Chelsea si prende Joao Felix dall’Atlético Madrid dopo che il portoghese ha rotto, in maniera molto negativa viste le divergenze con Diego Simeone, con i Colchoneros. I Blues sono in vena di spendere perché hanno acquistato anche Enzo Fernandez dal Benfica per la cifra monstre di 120 milioni. Solo Arnaut Danjuma dal Villareal per il Tottenham di Antonio Conte.

Premier League, i trasferimenti di gennaio

AFC Bournemouth

Acquisti

Dango Ouattara (Lorient)

Darren Randolph (West Ham)

Antoine Semenyo (Bristol City)

Cessioni

Ferdinand Okoh (Dorchester)

James Hill (Hearts)

Will Dennis (Slough)

Noa Boutin (Gosport)

Arsenal

Acquisti

Leandro Trossard (Brighton)

Jakub Kiwior (Spezia Calcio)

Jorginho (Chelsea)

Cessioni

Brooke Norton-Cuffy (Coventry)

Miguel Azeez (Wigan)

Arthur Okonkwo (Sturm Graz)

Ovie Ejeheri (SJK Seinajoki)

Harry Clarke (Ipswich Town)

Aston Villa

Acquisti

Aaron Ramsey

Tyreik Wright

Alex Moreno (Real Betis)

Jhon Duran (Chicago Fire)

Cessioni

Cameron Archer (Middlesbrough)

Tyreik Wright (Plymouth Argyle)

Jhon Duran (Chicago Fire)

Frederic Guilbert (RC Strasbourg)

Indiana Vassilev (St. Louis City SC)

Danny Ings (West Ham)

Jan Bednarek

Morgan Sanson (Strasbourg)

Brentford

Acquisti

Byron Wilson (Coventry)

Conor McManus (Bray Wanderers)

Fin Stevens

Mads Bech

Beaux Booth (Dorking)

Kevin Schade (Freiburg)

Paris Maghoma

Romeo Beckham (Inter Miami)

Nathan Young-Coombes

Cessioni

Myles Peart-Harris (Forest Green Rovers)

Aaron Pressley (Accrington)

Lachlan Brook (Crewe)

Edon Pruti (Hartlepool)

Mads Bech (Groningen)

Ellery Balcombe (Bristol Rovers)

Tariqe Fosu (Rotherham)

Paris Maghoma (MK Dons)

Charlie Goode (Blackpool)

Brighton

Acquisti

Facundo Buonanotte (Rosario Central)

Jamie Mullins (Bohemians)

Mark O’Mahony (Cork)

Cessioni

Aaron Connolly (Hull)

Reda Khadra (Birmingham)

Ed Turns (Leyton Orient)

James Beadle (Crewe Alexandra)

Leandro Trossard (Arsenal)

Chelsea

Acquisti

David Datro Fofana (Molde)

Benoit Badiashile (Monaco)

Andrey Santos (Vasco da Gama)

Joao Felix (Atletico Madrid)

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk)

Noni Madueke (PSV)

Malo Gusto (Lyon)

Enzo Fernandez (Benfica)

Cessioni

Bashir Humphreys (Paderborn)

Malo Gusto (Lyon)

Jorginho (Arsenal)

Crystal Palace

Cessioni

Killian Phillips (Shrewsbury)

Jack Butland (Man Utd)

John-Kymani Gordon (Carlise)

Malcolm Ebiowei (Hull)

Ryan Bartley (Eastbourne Borough)

David Boateng (Dover)

Everton

Acquisti

Ellis Simms

Nathan Broadhead

Niels Nkounkou

Cessioni

Salomon Rondon

Nathan Broadhead (Ipswich)

Tom Cannon (Preston)

Niels Nkounkou (Sain-Etienne)

Sebastian Quirk (Accribgton Stanley)

Tyler Onyango (Forest Green)

Anthony Gordon (Newcastle)

Fulham

Acquisti

Anthony Knockaert

Sasa Lukic (Torino)



Cessioni

Idris Odutayo (Maidenhead)

Anthony Knockaert (Huddersfield)

Ibane Bowat (Den Bosch)

Leeds United

Acquisti

Max Wober (RB Salzburg)

Georginio Rutter (Hoffenheim)

Weston McKennie (Juventus)

Cessioni

Mateusz Klich (MLS )

Alfie McCalmont (Carlisle)

Leo Hjelde (Rotherham)

Max Dean (MK Dons)

Cody Drameh (Luton)

Joe Gelhardt (Sunderland)

Leicester City

Acquisti

George Hirst

Victor Kristiansen (Copenhagen)

Tete (Lyon)

Cessioni

George Hirst (Ipswich)

Ben Nelson (Doncaster)

Jakub Stolarczyk (Hartlepool)

Liverpool

Acquisti

Cody Gakpo (PSV)

Billy Koumetio

Max Woltman

Jakub Ojrzynski

James Balagizi

Fidel O’Rourke

Rhys Williams

Cessioni

Jake Cain (Swindon Town)

Jarell Quansah (Bristol Rovers)

Manchester City

Acquisti

Liam Delap

Maximo Perrone (Velez Sarsfield)

Cessioni

Josh Wilson-Esbrand (Coventry)

Liam Delap (Preston)

Kayky (Bahia)

Manchester United

Acquisti

Jack Butland (Crystal Palace)

Wout Weghorst (Burnley)

Cessioni

Martin Dubravka

Shola Shoretire (Bolton Wanderers)

Charlie Savage (Forest Green)

Newcastle United

Acquisti

Amadou Diallo

Garang Kuol (Central Coast Mariners)

Martin Dubravka

Anthony Gordon (Everton)

Cessioni

Garang Kuol (Hearts)

Chris Wood (Nott’m Forest)

Dylan Stephenson (Hamilton)

Nottingham Forest

Acquisti

Danilo (Palmeiras)

Gustavo Scarpa (Palmeiras)

Alex Mighten

Chris Wood (Newcastle United)

Cessioni

Loic Bade

Dale Taylor (Burton Albion)

Aaron Donnelly (Port Vale)

Southampton

Acquisti

Mislav Orsic (Dinamp Zagreb)

Carlos Alcaraz (Racing Club)

Jan Bednarek

James Bree (Luton)

Cessioni

Dynel Simeu (Morecambe)

Dan Nlundulu (Bolton)

Nico Lawrence (Torquay)

Tottenham Hotspur

Acquisti

Arnaut Danjuma (Villarreal)

West Ham United

Acquisti

Luizao (Sao Paulo)

Armstrong Okoflex

Danny Ings (Aston Villa)

Cessioni

Thierry Nevers (Bradford)

Craig Dawson (Wolves)

Pierre Ekwah (Sunderland)

Darren Randolph (AFC Bournemouth)

Will Greenidge (Colchester)

Wolverhampton

Acquisti

Matheus Cunha (Atletico Madrid)

Joe Young

Louie Moulden

Theo Corbeanu

Christian Marques

Lewis Richards

Mario Lemina (Nice)

Pablo Sarabia (PSG)

Craig Dawson (West Ham)

Dan Bentley (Bristol City)

Ki-Jana Hoever

Cessioni

Leo Bonatini

Joe Young (Telford)

Goncalo Guedes (Benfica)

Theo Corbeanu (Armenia Bielefeld)

Leonardo Campana (Inter Miami)

Connor Ronan (Colorado Rapids)

Fabio Silva (PSV)

Matija Sarkic (Stoke)

Ki-Jana Hoever (Stoke)

Jackson Smith (Walsall)