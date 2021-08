Calciomercato Napoli: trattativa col Saint-Etienne per Youssouf! Idee Juan Jesus e Mustafi

Anche il Napoli decide di muoversi sul mercato. Il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni per Zaydou Youssuf, centrocampista del Saint-Étienne. Potrebbe arrivare anche qualche colpo in difesa come Juan Jesus che sembra aver trovato un accordo con gli azzurri. L’alternativa è Shkodran Mustafi.

Un Napoli praticamente inesistente sul calciomercato. Gli azzurri, dall’inizio del mercato, non hanno ancora confezionato nessun colpo. C’è stata qualche cessione di qualche giovane ma veri e propri colpi in entrata non ci sono stati. Aurelio De Laurentiis, in conferenza, aveva parlato del fatto che non sarebbe arrivato nessun big, dopo anche la mancata qualificazione in Champions League.

Qualche pedina per Luciano Spalletti, però, potrà arrivare in prestito. Il tecnico toscano spinge anche per il rinnovo di Lorenzo Insigne che ha già comunicato ai compagni l’eventualità di poter andare via. Il nuovo allenatore del Napoli, però, si aspetta qualche colpo last minute quando mancano solo pochissimi giorni all’inizio del campionato e ad al match di esordio contro la neopromossa Venezia.

Fonte immagine: Facebook – Pes Sports

Napoli, idea Youssouf, per Juan Jesus è fatta

Il Napoli guarda in Ligue 1. Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto notizie per Zaydou Youssuf del Saint-Étienne. Il giovane centrocampista classe 99 non ha avuto tantissimo spazio. Nello scorso campionato ha collezionato solamente 16 presenze senza totalizzare nessun gol. Proprio per lui il Napoli avrebbe chiesto il prestito. Si tratta di un centrocampista molto duttile che rientrare negli schemi dell’allenatore.

Per la difesa si guarda al mercato svincolati. Spalletti, infatti, potrebbe ritrovare Juan Jesus, ex Roma. Il brasiliano avrebbe accettato la proposta del Napoli e potrebbe arrivare nel capoluogo campano già oggi e firmare il contratto per gli azzurri. Sarà lui il quarto difensore della rosa. Non è da escludere anche Shkodran Mustafi, ex Sampdoria, anch’egli svincolato.

