Calciomercato Napoli, offerte per Osimhen: ecco il possibile sostituto

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli. Per il nigeriano ci sono tantissime offerte provenienti dall’estero. Il Napoli ci pensa ma nel frattempo è già alla ricerca di un possibile rimpiazzo.

Victor Osimhen continua ad essere il nome caldo del mercato azzurro. L’attaccante nigeriano, nello scorso campionato, ha realizzato 14 reti in 27 partite. Nonostante l’infortunio lo abbia tenuto lontano dal campo per diverso tempo, il centravanti azzurro ha realizzato una stagione da vero protagonista. Le sue doti, infatti, non sono passate di certo inosservate.

Già in passato ci sono stati club della Premier League come Arsenal, Manchester United ed anche il Newcastle che lo cercavano. Nelle ultime ore si è aggiunto anche il Bayern Monaco. C’è stata, infatti, una telefonata da parte dei bavaresi per chiedere del giocatore. La risposta del Napoli è stata chiara: servono almeno 100 milioni di euro per lasciarlo partire.

Napoli, da Scamacca fino a Broja

Seppur l’intenzione del club è quella di tenere il giocatore, davanti ad un’offerta importante i partenopei non volteranno le spalle. Osimhen è stato uno degli investimenti più onerosi del Napoli (pagato 70 milioni di euro dal Lille) e Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsene. Tuttavia, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per i possibili sostituti.

Il nome che risuona più di tutti è quello di un giocatore della Serie A, Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo sembra essere in uscita dai neroverdi. Quest’anno ha realizzato 16 gol ed è un profilo che piace molto al Napoli. Il Sassuolo chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Un prezzo davvero molto oneroso con il club che dovrà cercare di far abbassare le pretese. Sul ventitreenne c’è anche l’Arsenal.

Nel caso in cui l’affare Scamacca non dovesse andare in porto, c’è un altro “italiano” in lista ossia Beto. Il centravanti dell’Udinese aveva iniziato davvero bene la stagione poi, però, un infortunio l’ha tenuto ai box per diverso tempo. Per il portoghese il bilancio è stato di 11 reti stagionali. Anche lui giovane, 24 anni, potrebbe interessare agli azzurri. Sempre sulla sponda bianconera, il Napoli segue già Gerard Deulofeu per cui i friulani vogliono circa 25 milioni.

Un altro nome, questa volta proveniente dall’estero, è quello di Armando Broja. L’attaccante del Chelsea quest’anno ha giocato con la maglia del Southampton, dove è in prestito. Classe 2001, ha messo a segno 9 reti e sembra uno dei profili più promettenti della nuova generazione. Sull’albanese c’è anche la neopromossa Nottingham Forest che vuole a tutti i costi pagare il cartellino ai Blues.

Per l’esterno d’attacco, invece, continua ad esserci il nome di Federico Bernardeschi. Il giocatore è sempre più lontano dalla Juventus e starebbe cercando un’altra squadra. L’attaccante italiano ha pretese alte: vuole 3 milioni a stagione e starà al Napoli decidere se accontentarlo o meno.