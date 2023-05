Calciomercato Napoli: i regali scudetto di De Laurentiis a Spalletti

Squadra che vince… si rinnova. La fresca vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha fatto si che gli occhi del mercato si siano puntati con decisione su alcuni suoi gioielli: due su tutti, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. E così il presidente Aurelio De Laurentiis mette le mani avanti cominciando a sondare il mercato con i suoi collaboratori a caccia di qualche pezzo da novanta. Che definire rimpiazzo sarebbe riduttivo, visto che si tratterebbe di elementi di primo piano.

Tra i pali la dirigenza partenopea è soddisfatta dell’apporto di Alex Meret ma vorrebbe comunque affiancargli un elemento di spessore: De Laurentiis ha pensato al riguardo all’attuale portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario che molta buona impressione ha suscitato nel corso del campionato.

Per ciò che concerne la fascia difensiva, un occhio è stato puntato verso la Germania per osservare da vicino l’olandese Danilho Doekhi dell’Union Berlino, difensore che non disdegna le propensioni da goleador avendo realizzato quattro reti in ventuno gare. Piace anche il greco dello Stoccarda Konstantinos Mavropanos accreditato di sessantasette presenze e sei sigilli nella squadra della città famosa per le industrie automobilistiche. Mavropanos è stato indicato come giocatore molto duttile e in grado di adattarsi a diverse coperture difensive.

I desideri di centrocampo si fondano invece su due calciatori che già conoscono l’Italia a menadito. Il primo è il danese del Lecce Morten Hjulmand che è diventato una colonna sonora della compagine salentina con le sue 88 presenze e si è guadagnato i gradi di capitano. Il secondo è invece l’ex Ascoli , Empoli e Monza e ora accasato al Sassuolo Davide Frattesi, già da tempo nel giro della nazionale di Roberto Mancini dove ha finora collezionato quattro presenze. Il Napoli sarebbe interessato anche al centrocampista del Lione Houssem Aouar ma quest’ultimo sembra già avere preso la strada della Roma. Chi potrebbe all’ombra del Vesuvio avere un’occasione di rilancio è il belga Aster Vranckx che al Milan sembra avere lasciato poche tracce significative finora con le sue nove presenze. Altro obiettivo è Thiago Almada, in forza all’Atlanta United e campione del mondo con l’Argentina in Qatar nel 2022.

Nel reparto offensivo appare ardua l’impresa di individuare chi possa raccogliere l’eredità di Osimhen e Kvaratskhelia nel caso i due decidessero di tentare esperienze in altri lidi. Un nome emerso è quello di Boniface, in forza all’Union Saint Gilloise, compagine belga che è stata la rivelazione dell’edizione 2022-23 dell’Europa League. Fari puntati anche sul danese Rasmus Hojlund che molte buone cose ha fatto vedere con l’Atalanta dove ha totalizzato 26 presenze e 7 reti. L’ex Copenhagen e Sturm Graz, però, sembra un obiettivo arduo da raggiungere anche in considerazione del fatto che i bergamaschi vorrebbero tenerselo stretto.