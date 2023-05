Calciomercato Napoli: gli addii dopo lo scudetto

Rimarranno o partiranno per altri lidi? Per almeno cinque pedine del Napoli delle meraviglie vi è un gigantesco punto di domanda. In ballo, infatti, vi è il futuro di Kim Jong Hae, Victor Osimhen, Hirving Lozano, Tanguy Ndembele e Diego Demme.

Per quanto concerne il sudcoreano Kim , il Napoli ha ribadito più volte di non intendere metterlo sul mercato. Esiste però una clausola rescissoria che potrebbe rimettere in gioco tutto e metterlo quindi a disposizione di eventuali acquirenti.

Victor Osimhen è certamente il giocatore più ricercato dopo la strepitosa stagione con i partenopei. Lo vogliono praticamente tutte le majors, dal Paris Saint Germain al Bayern Monaco, dal Manchester United al Chelsea. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già però fissato l’asticella al di sotto della quale non si può andare a trattare: 150 milioni di Euro.

Partenza possibile anche per Diego Demme che peraltro non ha molto convinto in questa stagione Luciano Spalletti.

Chi invece De Laurentiiis vorrebbe trattenere è il polacco Piotr Zielinski ma vi è al momento disaccordo per quanto concerne l’importo dell’ingaggio. Il Napoli vorrebbe mantenersi sui 3,5 milioni a stagione.

Per Hirving Lozano il discorso è assolutamente in divenire. Se in precedenza sembrava che diverse compagini di Premier League facessero a gara per assicurarsene le prestazioni, Rodrigo Obregon, membro del suo entourage, ha dichiarato che non ha al momento offerte di mercato e vorrebbe invece rimanere con i colori partenopei.

Rebus che troveranno una soluzione in un futuro non lontano.