Calciomercato Napoli: idea Gilmour, ma il preferito è Koopmeiners

Il Napoli ha la testa rivolta al calciomercato. L’idea è quella di rafforzare la rosa per gli anni a venire. Due nomi sono già sul taccuino di Giuntoli: Gilmour e Koopmeiners, con il secondo che resta favorito.

La società campana è attenta ai giovani talenti in giro per l’Europa. La sua idea è quella di valorizzarli e farli crescere nel gruppo. Sono necessari dei nuovi innesti, calciatori giovani e di qualità.

Uno dei calciatori nel mirino è Billy Gilmour, scozzese diciannovenne di proprietà del Chelsea. Ha compiuto gli anni lo scorso 11 giugno, ma già si è messo in mostra per le sue qualità tecniche.

È alto appena 170 centimetri, ma ha dalla sua agilità e resistenza dal punto di vista fisico. Queste qualità gli permettono di disimpegnarsi nella fase d’interdizione. Oltre a ciò possiede una visione di gioco che gli permette di esprimersi nel fraseggio corto e sul gioco lungo con una personalità importante.

Un altro calciatore nel mirino è Koopmeiners. Olandese di nascita, centrocampista dell’AZ Alkmaar, mediano naturale, molto abile tecnicamente. La sua duttilità gli permette di agire in tutti i ruoli del centrocampo. Ma può anche essere sistemato in zona centrale nella difesa.

Un ventiduenne che potrebbe fare comodo alla formazione azzurra di Gattuso. Tra i due c’è propensione per il secondo. Vedremo come si evolverà la situazione e se il Napoli deciderà di lanciare un’offerta per il suo acquisto.

